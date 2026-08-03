Αιγιάλεια: Ο χάρτης της καταστροφής- Κάηκαν πάνω από 7.000 στρέμματα

Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αιγιάλεια αποτυπώνουν τα νεότερα χαρτογραφικά δεδομένα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Σύμφωνα με την επίσημη αποτίμηση, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.264 στρέμματα, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις για το εύρος της καταστροφής.

Η φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας και, ευνοούμενη από τις συνθήκες που επικρατούσαν, εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση. Στο πέρασμά της έκαψε δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Για την ακριβή χαρτογράφηση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service – Mapping. Η ενεργοποίηση έγινε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Τα χαρτογραφικά προϊόντα και τα δεδομένα που παράγονται θα αξιοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο για την αποτίμηση των συνεπειών όσο και για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών στις πυρόπληκτες περιοχές.

Παρότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων σε χαράδρες και δύσβατα σημεία.

Πλέον, το βάρος μεταφέρεται στην αναλυτική καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες, αγροτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, καθώς και στις διαδικασίες στήριξης των κατοίκων και των παραγωγών που επλήγησαν.