Ο Αντετοκούνμπο ενθουσιάστηκε με το νέο του signature παπούτσι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέλαβε το νέο του signature παπούτσι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη δουλειά που έγινε από την ομάδα σχεδιασμού.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ετοιμάζεται για μια νέα σεζόν στην καριέρα του, καθώς για πρώτη φορά θα αγωνιστεί μακριά από το Μιλγουόκι, φορώντας τη φανέλα των Χιτ στο Μαϊάμι.

Στο πλαίσιο της νέας του αρχής, ο «Greek Freak» παρουσίασε το νέο του παπούτσι, το οποίο έχει τα χρώματα της ομάδας της Φλόριντα, με την αντίδρασή του να δείχνει τον ενθουσιασμό του.

Ο Αντετοκούνμπο φάνηκε εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα, αποθεώνοντας τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τη δημιουργία του.

Μάλιστα, θέλησε να κάνει και μια ιδιαίτερη παρομοίωση, λέγοντας: «Αυτό είναι φωτιά! Καμία περίπτωση αδερφέ. Σου υπόσχομαι, θα έχω το καλύτερο signature! Θεέ μου.

Τι δι@ολο! Έχετε δει Αστερίξ και Οβελίξ; Είστε ο Αστερίξ και ο Οβελίξ πάνω από το καζάνι»!