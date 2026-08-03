«Ντέρτι»: Η Πάτρα του 1987 ζωντανεύει στο νέο τρέιλερ της σειράς του ΑΝΤ1

Στην Πάτρα του 1987 μεταφέρει τους τηλεθεατές το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς «Ντέρτι», η οποία έρχεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η πόλη, η νυχτερινή διασκέδαση και το λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του ’80 αποτελούν το σκηνικό μιας ιστορίας γεμάτης πάθη, μυστικά, προδοσίες και επικίνδυνες συγκρούσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι», πίσω από τη λαμπερή πρόσοψη του οποίου οι ήρωες καλούνται να αναμετρηθούν με το παρελθόν και τις πραγματικές επιθυμίες τους.

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η Στέλλα, την οποία υποδύεται η Ευγενία Ξυγκόρου. Η νεαρή γυναίκα επιστρέφει στην Πάτρα, την πόλη όπου γεννήθηκε, έχοντας στις αποσκευές της μία μυστική συμφωνία και έναν έρωτα που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί.

Η επιστροφή της τη φέρνει ξανά απέναντι στη μητέρα της, Ξένια, την οποία ενσαρκώνει η Κλέλια Ρένεση. Η Ξένια είναι η θρυλική τραγουδίστρια του «Ντέρτι», που εγκατέλειψε την κόρη της όταν εκείνη ήταν ακόμη μικρή, προκειμένου να ακολουθήσει το όνειρό της. Η συνάντησή τους αναμένεται να ανασύρει επώδυνες μνήμες και να δοκιμάσει εάν υπάρχει χώρος για συγχώρεση.

Παράλληλα, η Στέλλα προσπαθεί να προστατεύσει τη σχέση της με τον Άρη, τον οποίο υποδύεται ο Νικόλας Χαλκιαδάκης. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο έρωτα που, για να επιβιώσει, πρέπει να παραμείνει κρυφός.

Το νέο τρέιλερ αποκαλύπτει περισσότερα για τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από το νυχτερινό κέντρο, φωτίζοντας τις μεταξύ τους σχέσεις, τις φιλοδοξίες και τα παιχνίδια εξουσίας. Στο βασικό καστ συμμετέχουν ακόμη ο Τάσος Νούσιας ως Αλέκος, ο Φάνης Μουρατίδης ως Πασχάλης, η Ευαγγελία Συριοπούλου ως Βούλα, ο Λεωνίδας Κακούρης ως Λεωνίδας και η Θεοδώρα Σιάρκου ως Μάρθα.

Το σενάριο υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, οι δημιουργοί των «Άγριων Μελισσών», ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Σπύρος Ρασιδάκης.

Μέσα από τη μουσική και τον ρυθμό των 9/8, το «Ντέρτι» επιχειρεί να ανασυνθέσει τη γεμάτη αντιθέσεις ατμόσφαιρα της εποχής: λάμψη και σκοτάδι, επιτυχία και παρακμή, αγάπη και εκμετάλλευση. Μια ιστορία ανθρώπων που αγαπούν με ρίσκο, προδίδουν και προδίδονται, αναζητώντας τελικά τη δική τους φωνή.