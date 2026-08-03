Ψάθα: «Ήταν πολύ έμπειρος»- Συγκλονίζει ο αδελφός του 46χρονου Δανού πιλότου

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια του 46χρονου Δανού πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, την ώρα της μάχης με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική.

Μιλώντας σε μέσο ενημέρωσης της πατρίδας του, ο αδελφός του θύματος περιέγραψε έναν ιδιαίτερα έμπειρο χειριστή, ο οποίος είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής ζωής του στις πτήσεις και γνώριζε καλά τις απαιτήσεις των αποστολών στις οποίες συμμετείχε.

«Είναι μια μεγάλη θλίψη και αφάνταστα δύσκολο ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι προσέφερε ένα σημαντικό έργο συμμετέχοντας στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα», ανέφερε.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια ενημερώθηκε για το δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής και έκτοτε προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Ο ίδιος τόνισε ότι ο 46χρονος αγαπούσε τη δουλειά του και εξέφρασε την ελπίδα η έρευνα να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη στον αέρα.

Ο πατέρας τους είχε πάρει τα παιδιά του σε αεροπορικές εγκαταστάσεις, όπως τη βάση Τίρστρουπ και το αεροδρόμιο του Μπρέντστροπ στη Δανία, και από τότε τα τρία αδέλφια είχαν αποκτήσει πάθος για την αεροπορία.

«Αποφάσισε μέσα του ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του», ανέφερε ο Τούε Κύνταλ στο dr.dk, ο οποίος είναι επίσης ιδιώτης πιλότος.

Τα αδέλφια της οικογένειας Κύνταλ ήταν τρίτης γενιάς λάτρεις των ανεμοπτέρων και, όπως λέει ο αδελφός του Ρούνε, «πετούσαν από μικρά παιδιά».

«Πίστευε ότι η πυρόσβεση με ελικόπτερο ήταν ασφαλής»

Η επαγγελματική του ζωή είχε πολλές διαφορετικές προκλήσεις. Τον χειμώνα εργαζόταν και στο heliskiing, μεταφέροντας σκιέρ με ελικόπτερο σε χιονισμένες κορυφές.

Όμως εγκατέλειψε αυτή τη δραστηριότητα επειδή τη θεωρούσε επικίνδυνη.

«Σταμάτησε γιατί ήταν επικίνδυνο», είπε ο αδελφός του.

Αντίθετα, βρήκε το πάθος του στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, όπου μπορούσε να εργάζεται για έναν μήνα και στη συνέχεια να έχει έναν μήνα ξεκούρασης.

«Πίστευε πραγματικά ότι ήταν πολύ ασφαλές να πετάς σε αποστολές πυρόσβεσης. Ήταν ένας εξαιρετικά ικανός πιλότος», ανέφερε ο Τούε Κύνταλ.

Η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά του

Μόλις μία ημέρα πριν από το δυστύχημα, οι δύο αδελφοί είχαν επικοινωνήσει. Ο Ρούνε είχε στείλει φωτογραφία από το ελικόπτερο που επρόκειτο να πετάξει.

«Ήταν πολύ περήφανος που πετούσε αυτό το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό ελικόπτερο», είπε ο αδελφός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρούνε Κύνταλ ήταν ένας ιδιαίτερα σεβαστός πιλότος, με χιλιάδες ώρες πτήσης χωρίς ατύχημα.

Μάλιστα, όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης με ελικόπτερο χωρίς ατύχημα, τιμήθηκε από την καναδική αεροπορική αρχή.

«Έδωσε το βραβείο στη μητέρα μας. Το έχει ακόμη στο τζάκι στο σπίτι μας στη Φρεντερίτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδελφός του.

Ο Δανός χειριστής επέβαινε μαζί με Έλληνα αξιωματικό-συντονιστή στο ένα από τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής. Το ελικόπτερό τους υπέστη σοβαρές ζημιές και κατέπεσε σε δύσβατη περιοχή, με τους δύο άνδρες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο θάνατός τους διαπιστώθηκε μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Στο δεύτερο ελικόπτερο βρίσκονταν ένας Βρετανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής. Παρά τις ζημιές που υπέστη το εναέριο μέσο, ο χειριστής κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν στο μεγάλο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας. Μετά το δυστύχημα, τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου καθηλώθηκαν, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται το βίντεο που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή, οι συνομιλίες των πληρωμάτων, οι επιχειρησιακές οδηγίες και τα τεχνικά δεδομένα των δύο ελικοπτέρων.