Δυτική Αττική: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν συγκρουστούν τα ελικόπτερα- Όλα τα σενάρια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη φονική σύγκρουση των δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα, την ώρα που επιχειρούσαν στο μεγάλο μέτωπο της Δυτικής Αττικής.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση και να σωθούν.

Η διερεύνηση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από εισαγγελική εντολή. Ο χώρος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται, ενώ πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Τα τρία βασικά σενάρια

Οι ειδικοί εξετάζουν τρεις βασικούς άξονες: τον ανθρώπινο παράγοντα, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την κατάσταση των δύο ελικοπτέρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα και κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο.

Ένα από τα σενάρια αφορά ένα στιγμιαίο ανθρώπινο λάθος. Από την πρώτη ανάλυση του διαθέσιμου βίντεο φαίνεται ότι το προπορευόμενο ελικόπτερο πραγματοποίησε ελιγμό και μείωσε ταχύτητα για να εκτελέσει ρίψη, ενώ το δεύτερο ακολούθησε καθοδική πορεία στο ίδιο ή πολύ κοντινό ίχνος.

Ο χειριστής ελικοπτέρων Γιώργος Χιωτάκης εκτίμησε ότι τα δύο μέσα ενδέχεται να βρέθηκαν ξαφνικά το ένα πάνω από το άλλο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμηση και όχι για συμπέρασμα της επίσημης έρευνας.

Ένα δεύτερο σενάριο αφορά τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης επισήμανε ότι, σύμφωνα με την εικόνα του βίντεο, τα δύο ελικόπτερα φαίνεται να προσέγγισαν σχεδόν ταυτόχρονα το ίδιο σημείο για ρίψη νερού.

Όπως ανέφερε, σε τέτοιες επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει σαφής σειρά προσέγγισης και ασφαλής απόσταση μεταξύ των εναέριων μέσων. Υποστήριξε επίσης ότι, εάν χαθεί η επικοινωνία, τα πληρώματα οφείλουν να εγκαταλείψουν την προσέγγιση και να απομακρυνθούν από τον στόχο.

Παράλληλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, όπως και πιθανό πρόβλημα στις επικοινωνίες. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση του χειριστή του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος επέζησε και μπορεί να δώσει κρίσιμες πληροφορίες για όσα συνέβησαν πριν από τη σύγκρουση.

Πολύτιμο αλλά όχι επαρκές το βίντεο

Το βίντεο του δυστυχήματος αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό υλικό, δεν αρκεί όμως από μόνο του για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης σημείωσε ότι το υλικό έχει καταγραφεί από μία μόνο γωνία. Συνεπώς, δεν αποτυπώνει με ακρίβεια την οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των δύο ελικοπτέρων.

Δεν μπορεί επίσης να δείξει εάν κάποιο από τα δύο μέσα επηρεάστηκε από ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα, ισχυρή ριπή ανέμου ή άλλη αιφνίδια μεταβολή των συνθηκών.

Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης πραγματοποιούνται σε εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον. Οι ισχυροί άνεμοι, τα θερμικά ρεύματα που δημιουργεί η πυρκαγιά, ο καπνός, η περιορισμένη ορατότητα και οι διαδοχικές ρίψεις αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.

Σε καλή κατάσταση οι δύο διασωθέντες

Οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που κατάφερε να προσγειωθεί βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρουν ελαφρούς, κυρίως ορθοπεδικούς τραυματισμούς από τη σύγκρουση και την απότομη προσγείωση.

Παραμένουν, ωστόσο, σε κατάσταση ισχυρού σοκ και έχουν επιβαρυνθεί ψυχολογικά από την τραγωδία.

Το γεγονός ότι το δεύτερο ελικόπτερο διατήρησε την πτητική του ικανότητα χαρακτηρίζεται από ειδικούς εξαιρετικά σημαντικό. Εάν κάποιο θραύσμα είχε πλήξει το κύριο ή το ουραίο στροφείο του, η κατάληξη θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο τραγική.

Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τον συνδυασμό των καταθέσεων, των επικοινωνιών, του οπτικού υλικού, των στοιχείων της πτήσης και της τεχνικής εξέτασης των συντριμμιών.