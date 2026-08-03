Το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο Φλόκα- ΦΩΤΟ

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Φλόκας Αχαΐας, καθώς, σύμφωνα με το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας, στις φλόγες παραδόθηκαν κατοικίες και μεγάλη δασική έκταση.

Το Σωματείο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης έπειτα από επικοινωνία με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 04:20, με πέντε εθελοντές πυροσβέστες και δύο οχήματα, τα «Πάτρα 1/2» και «Πάτρα 6».

Οι εθελοντές επιχείρησαν μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρέθηκαν στο μέτωπο, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να προστατευθούν η περιοχή και οι περιουσίες των κατοίκων.

Όπως γνωστοποίησε το Σωματείο, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας ευχαρίστησε όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς και τους εθελοντές που συνέβαλαν με αυταπάρνηση στην αντιμετώπιση του συμβάντος.