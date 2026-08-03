Κυψέλη: Το καρέ που «έδειξε» τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα

Μία φωτογραφία-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή κατά την οποία ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Στο καρέ που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να κινείται στον δρόμο μεταφέροντας τη μεγάλη βαλίτσα προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε η σορός στις 18 Ιουλίου.

Το συγκεκριμένο υλικό αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, χαρτογραφώντας τη διαδρομή από το διαμέρισμα στο οποίο είχε μείνει η Βρετανίδα μέχρι το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 26χρονος καταγράφηκε να κατευθύνεται προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο έχοντας μαζί του τη βαλίτσα και λίγο αργότερα να αποχωρεί από την περιοχή χωρίς αυτήν, κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.

Οι αναλήψεις και τα παραπλανητικά μηνύματα

Στην ταυτοποίησή του συνέβαλαν και οι κινήσεις που φέρεται να έκανε μετά τον θάνατο της 38χρονης. Ο 26χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της, πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Παράλληλα, φέρεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του θύματος και να έστελνε παραπλανητικά μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της. Με αυτά επιχειρούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η γυναίκα ήταν ζωντανή αλλά επιθυμούσε να μείνει μόνη και να μη διατηρεί επαφές.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι ο 26χρονος, όταν προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις 30 Ιουλίου, ομολόγησε πράξεις που συνδέονται με την υπόθεση. Από την επίσημη ανακοίνωση προκύπτει ότι τοποθέτησε τη σορό στη βαλίτσα, τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα και ένα μαχαίρι.

Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις

Η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και αρχικά φιλοξενήθηκε σε κατοικία φιλικών της προσώπων στην περιοχή του Πειραιά. Στις 10 Ιουλίου έφυγε με προορισμό που τότε παρέμενε άγνωστος και οκτώ ημέρες αργότερα η σορός της βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα.

Παρά την αστυνομική εξιχνίαση της υπόθεσης, ο ακριβής μηχανισμός θανάτου της 38χρονης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί επισήμως. Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης δεν είχαν διαπιστωθεί εμφανείς κακώσεις, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Στις έρευνες συνεργάστηκαν οι ελληνικές Αρχές με τη βρετανική National Crime Agency και την Αστυνομία της Σκωτίας.