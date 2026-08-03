Όλυμπος: Η δύσκολη επιχείρηση μεταφοράς του νεκρού 32χρονου από την Αμαλιάδα- ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του 32χρονου από την Αμαλιάδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στον Όλυμπο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα καταγράφονται άνδρες της ΕΜΑΚ να μεταφέρουν τη σορό του μέσα από το δύσβατο μονοπάτι, μετά την πολύωρη επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή «Κόκκινος Βράχος», στο ρέμα Ορλιά.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου. Ο 32χρονος είχε συναντηθεί στην Πιερία με δύο φίλους του από τη Θεσσαλονίκη και οι τρεις τους ανέβηκαν στον Όλυμπο. Έφτασαν στη θέση «Κόκκινος Βράχος», σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων, όπου οι καταρράκτες καταλήγουν σε φυσικές βάθρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας βούτηξε στα ιδιαίτερα κρύα νερά και αμέσως μετά παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112 και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες πεζοπορίας για να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο. Ο 32χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, έπειτα από πολύωρη μεταφορά, παραδόθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή ανακοπή μετά την είσοδό του στα παγωμένα νερά, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Αμαλιάδα, από όπου καταγόταν ο 32χρονος.