Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αχαΐας: Περιπολίες στην Πάτρα και αποστολή στη φωτιά της Φωκίδας- ΦΩΤΟ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει από το πρωί της Παρασκευής η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αχαΐας, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών που έχουν δημιουργήσει οι πυρκαγιές.

Τα μέλη της πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες πυρασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού της. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η άμεση αναφορά οποιασδήποτε πιθανής εστίας κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών, το Σάββατο τα πληρώματα της Ομάδας κλήθηκαν να συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιάς μικρής έκτασης. Οι εθελοντές επιχείρησαν μαζί με πληρώματα δύο οχημάτων της Πυροσβεστικής, συμβάλλοντας στον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Την ίδια ημέρα, κατόπιν εντολής του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας, τετραμελές κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αχαΐας μετέβη στο μεγάλο μέτωπο της Φωκίδας. Παρέμεινε στην περιοχή και συνέδραμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Οι περιπολίες πυρασφάλειας στην περιοχή της Πάτρας συνεχίζονται, με τους εθελοντές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και έτοιμοι να επέμβουν όπου χρειαστεί.

Παράλληλα, η Ομάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, υπάρχει ετοιμότητα για την αποστολή κλιμακίου εθελοντών, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις.