Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου: Ερώτηση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων

Την άμεση εξασφάλιση των περίπου 2 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για τη συμπληρωματική απαλλοτρίωση των συνοδών έργων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου ζητά από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή περικοπών στις προβλεπόμενες οδικές παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ζητώντας την άμεση εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τη συμπληρωματική απαλλοτρίωση που απαιτείται για την ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου.

Η απαλλοτρίωση αφορά τη διαπλάτυνση δύο βασικών οδών πρόσβασης προς τον σταθμό και τη διάνοιξη νέας οδού, έργα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Πατρών και προβλέπονται από τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές και τεχνικές μελέτες.

Παρότι το Μονομελές Εφετείο Πατρών έχει ήδη καθορίσει την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης, η σχετική δαπάνη, ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ, πρέπει να παρακατατεθεί έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι και εξετάζεται η καταβολή αποζημιώσεων μόνο για μέρος της απαλλοτρίωσης, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακύρωση κρίσιμων συνοδών έργων.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επισημαίνει ότι η μη υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων θα επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία, θα υποβαθμίσει την ασφαλή λειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγίου και θα στερήσει από την πόλη απαραίτητες υποδομές που αποτελούν μέρος του αρχικού σχεδιασμού του έργου.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει εάν έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η απαλλοτρίωση και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλιστεί η υλοποίηση των συνοδών οδικών έργων, χωρίς νέες καθυστερήσεις ή περικοπές.

Όπως υπογραμμίζεται στην ερώτηση, η ολοκλήρωση ενός μεγάλου δημόσιου έργου δεν περιορίζεται στην κατασκευή της βασικής σιδηροδρομικής υποδομής, αλλά προϋποθέτει και την υλοποίηση όλων των συνοδών έργων που εξασφαλίζουν την ασφαλή, λειτουργική και αναπτυξιακή ένταξή του στην τοπική κοινωνία".