Ακρίτα και Γιάμαλη υπέρ της ρεπόρτερ του Open μετά τις επιθέσεις

Με αναρτήσεις στους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Έλενα Ακρίτα και η Αναστασία Γιάμαλη παίρνουν δημόσια θέση υπέρ της ρεπόρτερ του Open Μαρία Σιαμπάνου, η οποία δέχθηκε σφοδρά και χυδαία πυρά επειδή καταγράφηκε να γελάει στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης για την πυρκαγιά στα Μέγαρα.

Ακρίτα: «Να έχουμε καλοσύνη»

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε «ανθρωπιά και κατανόηση» από όσους εκφράστηκαν με σκληρά λόγια για τη δημοσιογράφο, ενώ σχολίασε με νόημα «ένας άνθρωπος δεν γελάει πάντα επειδή διασκεδάζει. Καμιά φορά γελάει επειδή πονάει. Επειδή φοβάται. Επειδή ο εγκέφαλος αδυνατεί να διαχειριστεί το μέγεθος μιας τραγωδίας.»

Αναλυτικά:

Κατηγορήθηκε ότι μέσα στην ένταση και την αϋπνία ημερών γέλασε νευρικά την ώρα μετέδιδε απ’ το πεδίο. Κι έπεσαν να την ξεσκίσουν.

Ένας άνθρωπος δεν γελάει πάντα επειδή διασκεδάζει. Καμιά φορά γελάει επειδή πονάει. Επειδή φοβάται. Επειδή ο εγκέφαλος αδυνατεί να διαχειριστεί το μέγεθος μιας τραγωδίας.

Το ακούσιο γέλιο μπροστά στον θάνατο, στο πένθος ή σε μια οδυνηρή είδηση δεν είναι ούτε ασέβεια ούτε έλλειψη ενσυναίσθησης.

Είναι ένας παράδοξος, βαθιά ανθρώπινος μηχανισμός άμυνας απέναντι στο αδιανόητο.

Όπως άλλοι μένουν απολύτως ανέκφραστοι ή δεν μπορούν να κλάψουν, έτσι και κάποιοι γελούν χωρίς να το θέλουν. Σε κηδείες πχ.

Η ψυχή μας, όταν δοκιμάζεται στα άκρα, δεν ακολουθεί πάντα τους κανόνες που θεωρούνται πολιτικώς ορθοί. Πόσο μάλλον ένα νέο κορίτσι.

Να έχουμε καλοσύνη στην καρδιά μας. Και κατανόηση. Με ανθρωπιά.