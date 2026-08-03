Ακρίτα και Γιάμαλη υπέρ της ρεπόρτερ του Open μετά τις επιθέσεις

«Να έχουμε καλοσύνη στην καρδιά μας. Και κατανόηση»
Με αναρτήσεις στους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Έλενα Ακρίτα και η Αναστασία Γιάμαλη παίρνουν δημόσια θέση υπέρ της ρεπόρτερ του Open Μαρία Σιαμπάνου, η οποία δέχθηκε σφοδρά και χυδαία πυρά επειδή καταγράφηκε να γελάει στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης για την πυρκαγιά στα Μέγαρα.
Ακρίτα: «Να έχουμε καλοσύνη»
Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε «ανθρωπιά και κατανόηση» από όσους εκφράστηκαν με σκληρά λόγια για τη δημοσιογράφο, ενώ σχολίασε με νόημα «ένας άνθρωπος δεν γελάει πάντα επειδή διασκεδάζει. Καμιά φορά γελάει επειδή πονάει. Επειδή φοβάται. Επειδή ο εγκέφαλος αδυνατεί να διαχειριστεί το μέγεθος μιας τραγωδίας.»
Αναλυτικά:
Κατηγορήθηκε ότι μέσα στην ένταση και την αϋπνία ημερών γέλασε νευρικά την ώρα μετέδιδε απ’ το πεδίο. Κι έπεσαν να την ξεσκίσουν.
Ένας άνθρωπος δεν γελάει πάντα επειδή διασκεδάζει. Καμιά φορά γελάει επειδή πονάει. Επειδή φοβάται. Επειδή ο εγκέφαλος αδυνατεί να διαχειριστεί το μέγεθος μιας τραγωδίας.
Το ακούσιο γέλιο μπροστά στον θάνατο, στο πένθος ή σε μια οδυνηρή είδηση δεν είναι ούτε ασέβεια ούτε έλλειψη ενσυναίσθησης.
Είναι ένας παράδοξος, βαθιά ανθρώπινος μηχανισμός άμυνας απέναντι στο αδιανόητο.
Όπως άλλοι μένουν απολύτως ανέκφραστοι ή δεν μπορούν να κλάψουν, έτσι και κάποιοι γελούν χωρίς να το θέλουν. Σε κηδείες πχ.
Η ψυχή μας, όταν δοκιμάζεται στα άκρα, δεν ακολουθεί πάντα τους κανόνες που θεωρούνται πολιτικώς ορθοί. Πόσο μάλλον ένα νέο κορίτσι.
Να έχουμε καλοσύνη στην καρδιά μας. Και κατανόηση. Με ανθρωπιά.
Γιάμαλη: «Ας μην είμαστε τόσο εύκολοι/ εύκολες στο να καταδικάσουμε»
Από την πλευρά της η δημοσιογράφος Νατάσα Γιάμαλη κάλεσε τους ανθρώπους να μην δικάζουν «ελαφρά τη καρδία», σημειώνοντας ότι «Οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πυρκαγιές τέτοιες μέρες – ιδίως οι πιο άπειροι- είναι εξαντλημένοι και πιεσμένοι, καλουνται να διαχειριστούν και τον τηλεοπτικό αέρα, και μια ακραία κι επικίνδυνη κατάσταση, και τον/την οπερατέρ που πρέπει να κατευθύνουν και βέβαια το κοντρόλ με το οποίο συνομιλούν και παίρνουν οδηγίες.»
Η ανάρτηση της Αναστασίας Γιάμαλη
Μια νεαρή συναδέλφισσα ρεπόρτερ έγινε βάιραλ γιατί στην ανταπόκριση από το πεδίο της πυρκαγιάς γελούσε νευρικά.
Το πιο απλό, το πιο εύκολο είναι να δικάσουμε ελαφρά τη καρδία τη νεαρή ρεπόρτερ για την «ελαφρότητα» της κατά την κάλυψη ενός τόσο σοβαρού θέματος.
Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, μπορεί στην ένταση της στιγμής και στον εκνευρισμό να συνέβη σε σημείο μη ορατό σε εμάς τους τηλεθεατές κάτι που της προκάλεσε αυτή τη νευρική αντίδραση που δεν μπορούσε να περιορίσει εκείνη την ώρα.
Οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πυρκαγιές τέτοιες μέρες – ιδίως οι πιο άπειροι- είναι εξαντλημένοι και πιεσμένοι, καλουνται να διαχειριστούν και τον τηλεοπτικό αέρα, και μια ακραία κι επικίνδυνη κατάσταση, και τον/την οπερατέρ που πρέπει να κατευθύνουν και βέβαια το κοντρόλ με το οποίο συνομιλούν και παίρνουν οδηγίες.
Ας μην είμαστε τόσο εύκολοι/ εύκολες στο να καταδικάσουμε την άστοχη αντίδραση της συναδέλφισσας. Όλοι και όλες πρέπει να έχουμε δικαίωμα και στο λάθος.
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