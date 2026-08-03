Ξεσπά ο πατέρας του νεκρού Έλληνα συντονιστή- «Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου»

Ο γιος του φέρεται να βρέθηκε στη μοιραία αποστολή για να καλύψει το ρεπό συναδέλφου του – Αφήνει πίσω του σύζυγο και ένα παιδί
Με μια σπαρακτική ανάρτηση, γεμάτη πόνο και οργή, αποχαιρέτησε ο πατέρας του τον Έλληνα αξιωματικό-συντονιστή που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα.
Ο άτυχος άνδρας επέβαινε μαζί με Δανό χειριστή στο ένα από τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.
«Σήμερα έχασα τον γιο μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας πάω γαμ… μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου», έγραψε ο πατέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας ουσιαστικά να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Έλληνας συντονιστής δεν επρόκειτο αρχικά να λάβει μέρος στη συγκεκριμένη αποστολή, αλλά φέρεται να αντικατέστησε συνάδελφό του που είχε ρεπό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε τον ρόλο του συνδέσμου του πληρώματος με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Αφήνει πίσω του τη σύζυγο και το παιδί τους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα που στην περιοχή επιχειρούσαν πολλά εναέρια μέσα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στο δεύτερο ελικόπτερο επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας ακόμη Έλληνας συντονιστής, οι οποίοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., ενώ εξετάζονται το διαθέσιμο οπτικό υλικό, οι επικοινωνίες των πληρωμάτων, οι επιχειρησιακές εντολές και τα τεχνικά στοιχεία των δύο ελικοπτέρων. Μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Φωτιά στην Ψάθα: Νεκροί Δανός πιλότος και Έλληνας συντονιστής, μετά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων - Δύο διασωθέντες - Βίντεο ντοκουμέντο
Φωτιά στην Ψάθα: Νεκροί Δανός πιλότος και Έλληνας συντονιστής, μετά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων - Δύο διασωθέντες - Βίντεο ντοκουμέντο
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