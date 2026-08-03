Ξεσπά ο πατέρας του νεκρού Έλληνα συντονιστή- «Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου»

Με μια σπαρακτική ανάρτηση, γεμάτη πόνο και οργή, αποχαιρέτησε ο πατέρας του τον Έλληνα αξιωματικό-συντονιστή που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε μαζί με Δανό χειριστή στο ένα από τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική.

«Σήμερα έχασα τον γιο μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας πάω γαμ… μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου», έγραψε ο πατέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας ουσιαστικά να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.