Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογική διαδικασία του Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης και εκπροσώπησης του κλάδου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, "παρά το εύλογο «παράπονο» για τη μη μαζική συμμετοχή, αλλά και παρά «τα σημεία των καιρών», η παρουσία των συναδέλφων που προσήλθαν στις κάλπες επιβεβαιώνει τη θέληση όλων μας για ένα ισχυρό, διεκδικητικό και ενεργό Τμήμα.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την άψογη διεξαγωγή της διαδικασίας, και ιδιαίτερα τους συναδέλφους του Τμήματός μας που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, καθώς και όλους τους υποψηφίους για τον έντιμο και συναδελφικό τους αγώνα".

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας:

Α. Για τα Κεντρικά Όργανα - Ανάδειξη Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής- Κ.Δ.Ε., Πειθαρχικού Συμβουλίου. και Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής- Κ.Ε.Ε.

Οι συνδυασμοί έλαβαν (κατά σειρά ψήφων):

«ΕΝΟΤΗΤΑ» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 101 ψήφοι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 19 ψήφοι

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ: 4 ψήφοι

ΕΠ.Α.ΜΗ (ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ): 0 ψήφοι

Εκλέγονται για την Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο:

Τακτικά Μέλη Κ.Δ.Ε (15μελές):

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη Κ.Δ.Ε:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τακτικά Μέλη Πειθαρχικού (5μελές):

ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Αναπληρωματικά Μέλη Πειθαρχικού:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Β. Για το Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας - Ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία.

Εκλέγονται για την Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας, με σειρά βάσει αριθμού ψήφων:

Τακτικά Μέλη Δ.Ε. :

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΑΓΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τακτικά Μέλη Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας :

ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:

ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΓΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΖΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

*Η νέα Διοικούσα Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της με στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε της περιφέρειάς μας.

Συγχαίρουμε όλους τους εκλεγέντες και τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής της E.E.T.E.M – Ν.Τ Αχαΐας με πρόεδρο τον Φώτη Κατριβέση.

Η ΕΕΤΕΜ Αχαΐας είναι η Επιστημονική/Επαγγελματική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.