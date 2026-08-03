Ναύπλιο: Από τη δήλωση εξαφάνισης στην αποκάλυψη της δολοφονίας του 59χρονου ψυχολόγου

Με τη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 20 και 24 ετών, εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Ναυπλίου.

Οι δύο άνδρες, υπήκοοι Ινδίας σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου σε περιοχές της Αττικής, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., η μοιραία συνάντηση έγινε το βράδυ της 24ης Ιουλίου. Οι δύο νεαροί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου και μαζί κατευθύνθηκαν προς τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων.

Εκεί φέρονται να ακινητοποίησαν τον ψυχολόγο και να του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του.

Το όχημα εγκαταλείφθηκε σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι, ενώ η σορός του 59χρονου μεταφέρθηκε σε αγροτική και δύσβατη τοποθεσία του Δήμου Ναυπλιέων.

Εννέα ημέρες ερευνών

Η εξαφάνιση του άνδρα δηλώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο το βράδυ της 25ης Ιουλίου στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Ακολούθησαν πολυήμερες έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, το Λιμενικό, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αργολίδας και εθελοντές.

Η συνδυαστική εξέταση των ευρημάτων και των διαθέσιμων δεδομένων οδήγησε τους αστυνομικούς στους δύο υπόπτους. Οι νεαροί εντοπίστηκαν στην Αττική και, μετά τη σύλληψή τους, ομολόγησαν την πράξη τους και υπέδειξαν το σημείο όπου είχε μεταφερθεί η σορός.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου, σε προχωρημένη σήψη, σε αγροτική περιοχή κοντά στα Χιντέικα της Κάντιας. Στο σημείο κλήθηκαν ιατροδικαστής και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή.

Η εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο θανάτου, καθώς και τα τραύματα που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.