Έναν ταλαντούχο τσελίστα ενσαρκώνει ο Pedro Pascal στη νέα του ταινία με τίτλο "Behemoth!"

Η νέα δραματική ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2026 με τίτλο "Behemoth!-ΒΕΕΜΩΘ!" σε σκηνοθεσία του 69χρονου Νεουορκέζου δημιουρού Tony Gilroy, πρόκειται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 64ο New York Film Festival στις 2 Οκτωβρίου 2026 ενώ στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βορείου Αμερικής προγραμματίζεται να βγει στις 4-12. Στη χώρα μας το συγκεκριμένο φιλμ που έχει για πρωταγωνιστή τον Χιλιανό γόη ηθοποιό Pedro Pascal, θα διανεμηθεί από την εταιρεία Feelgood.

Ο ταλαντούχος τσελίστας Alex Serian (Pedro Pascal) επιστρέφει στο Λος Άντζελες μετά από 20 χρόνια περιοδειών.

Η μουσική, που υπήρξε ο σταθερός και καθηλωτικός χείμαρρος της ζωής του, αρχίζει να τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα.

Σκηνοθεσία: Tony Gilroy.

Πρωταγωνιστούν oi: Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor, Alexa Swinton, Kaya Ralls, Erik Griffin, Jobeth Williams, Margarita Levieva, Hank Azaria, Will Arnett.

O 51χρονος σταρ Pedro Pascal είναι πλέον περιζήτητος.

Ο σκηνοθέτης Τόνι Γκιλρόι είναι γνώριμος στους σινεφίλ από τις ταινίες που έχει σκηνοθετήσει "The Bourne Legacy" με τον Τζέρεμι Ρένερ (2012), "Michael Clayton" (2007) με τον Τζορτζ Κλούνει και την Τίλντα Σουίντον, και "Duplicity (2009) με τους Julia Roberts και Clive Owen.

Η ταινία "Behemoth!" όταν βγει, την αναμένουμε για προβολή ακι στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ