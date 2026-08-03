Η απάντηση του Πατρινού Διευθυντή του OPEN Χρήστου Παναγιωτόπουλου μετά το περιστατικό με τη ρεπόρτερ

Δημόσια θέση για το περιστατικό με τη ρεπόρτερ του OPEN, η οποία χαμογέλασε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το πύρινο μέτωπο, πήρε ο Πατρινός γενικός διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του τηλεοπτικού σταθμού, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Το στιγμιότυπο με τη Μαρία Σιαμπάνου αναπαράχθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονα σχόλια.

Σε ανάρτησή του επισήμανε ότι η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία και το άγχος μπορούν ορισμένες φορές να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν ασύμβατες με τη σοβαρότητα της στιγμής.

Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε τη Μαρία Σιαμπάνου σεμνή, ικανή, εργατική και ιδιαίτερα ευαίσθητη, υπογραμμίζοντας ότι βρέθηκε σε οριακές συνθήκες κατά την κάλυψη των πυρκαγιών.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο κ. Παναγιωτόπουλος αρχικά διερωτάται: «Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων;» «Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του OPEN. Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες ημέρες».