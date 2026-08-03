Το φιλμ "Zabriskie Point" του Μικελάντζελο Αντονιόνι σε επανέκδοση από τις 13 Αυγούστου 2026

Η ταινία "Zabriskie Point" σε σκηνοθεσία του Μικελάντζελο Αντονιόνι, παραγωγής 1970 και με διάρκεια: 113 λεπτά, με πρωταγωνιστές τους Μαρκ Φρεσέτ, Ντάρια Χάλπτριν, βγαίνει σε επανέκδοση στις Ελληνικές αίθουσες, από την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026.

Σενάριο: Κλέαρ Πέπλοου, Τονίνο Γκέρα, Σαμ Σέπαρντ, Φράνκο Ροζέτι.

Πρόκειται για μία αριστουργηματική ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη Αντονιόνι (1912-2007), μία ιδιαίτερα αγαπημένη ταινία των σινεφίλ.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Άλφιο Κοντίνι.

Μουσική: Pink Floyd και κομμάτια των Rolling Stones, Grateful Dead, Kaleidoscope και άλλων.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ντην Ταβουλάρης.

1970, ΗΠΑ, στην κορύφωσης των νεολαιίστικων διαμαρτυριών. Ο ακτιβιστής φοιτητής Μαρκ, μπουχτισμένος από τις ατέλειωτες συζητήσεις στα αμφιθέατρα, εμπλέκεται σε μια συμπλοκή με τους

αστυνομικούς και καταζητείται για φόνο. Διαφεύγει στην έρημο Μοχάβε όπου στο Ζαμπρίσκι Πόιντ συναντά τυχαία την Ντάρια, νεαρή υπάλληλο πολυεθνικής εταιρείας και προστατευόμενη του αφεντικού

της. Η ζωή των δύο νέων πρόκειται να αλλάξει δραματικά.

Μετά τον θρίαμβο του φιλμ "Μπλόου απ-BLOW UP" του 1966, ο Κάρλο Πόντι χρηματοδοτεί τον Αντονιόνι για τη δεύτερη Αγγλόφωνη ταινία του, την πρώτη επί Αμερικανικού εδάφους. Μαζί του ως συνήθως στο σενάριο ο Τονίνο Γκέρα, όπως κι οι Κλεπ Πέπλοου και Σαμ Σέπαρντ. Ο Ιταλός δημιουργός, βρίσκει μια Αμερική διχασμένη, αναγνωρίζει τις διαφορετικές γλώσσες, αυτής μιας νεολαίας σε σύγχυση και μιας άρχουσας τάξης σε πλήρη καπιταλιστική ανάπτυξη και βρίσκει τη λύση στην πραγματική έρημο και στο Ζαμπρίσκι Πόιντ, συμβολικό τόπο-κατάληξη όλης της ουτοπίας της δεκαετίας του

60. Το τέλος είναι πικρό και αποκαλυπτικό, και το μυθικό φινάλε αντιγράφηκε κι από τον πολύ Ντέιβιντ Φίντσερ στο Fight Club.

Όπως και στα περισσότερα έργα του, είναι δυο ξένοι που συναντιούνται τυχαία αυτοί που θα κουβαλήσουν την ταινία και τους χώρους. Ο Μαρκ Φρεσέτ, πρωτόβγαλτος ηθοποιός που η ζωή του επεφύλασσε μοίρα παρόμοια με αυτό του Μαρκ της ταινίας (ο Φρεσέτ πέθανε στη φυλακή, υπό μυστηριώδεις συνθήκες, μετά από απόπειρα ληστείας τραπέζης. Η Ντάρια Χάλπριν, μέλος μιας κομούνας στη Βοστώνη, έζησε ως θεραπεύτρια μέσω εναλλακτικών θεραπειών. Κι οι δυο τους, στην απόλυτη και απέριττη ομορφιά της νιότης τους, δίνουν τον τόνο σε μια παρεξηγημένη στην εποχή της ταινία, που εκτιμήθηκε στο βάθος του χρόνου.

Η ταινία "Zabriskie Point" που έχει πάρει με το πέρασμα των χρόνων μυθικές διαστάσεις, θεωρείται όπως διαβάσαμε, και ένας φόρος τιμής στη δύναμη του κινήματος των χίπις στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

*Να προσθέσουμε πως από την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 κυκλοφορεί από τη ΡΙΒΙΕΡΑ το φιλμ "Trainspotting" σε σκηνοθεσία του Ντάνι Μπόιλ με το σενάριο να έχει βασιστεί στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ίρβιν Γουέλς. Η ταινία επανακυκλοφορεί με αφορμή την 30η της επέτειο. Παίζουν οι Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Τζόνι Λι Μίλερ, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Κέβιν ΜακΚίντ.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ