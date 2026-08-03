Μυστήριο τέλος στην Κυψέλη: Ο 26χρονος Αφγανός και τα παραπλανητικά μηνύματα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις ενέργειες που φέρεται να έκανε ο 26χρονος Αφγανός μετά τον θάνατο της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο της Βρετανίδας και να έστελνε παραπλανητικά μηνύματα στους γονείς και στους φίλους της, παριστάνοντας την ίδια.

Μέσω των μηνυμάτων επιχειρούσε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η 38χρονη ήταν ακόμη ζωντανή, αλλά επιθυμούσε να απομονωθεί και να διακόψει προσωρινά την επικοινωνία με τους οικείους της. Οι αναφορές αυτές καθησύχασαν αρχικά το περιβάλλον της και φέρονται να καθυστέρησαν την κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Το κινητό της Ρος παρέμεινε ενεργό ακόμη και μετά τον χρόνο κατά τον οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε πεθάνει. Μηνύματα φέρεται να εστάλησαν μέχρι την περίοδο κατά την οποία έγινε γνωστή η ταυτότητά της, ενώ αναρτήσεις εμφανίστηκαν και στον λογαριασμό της στο Facebook.

Οι κινήσεις με τις τραπεζικές κάρτες

Παράλληλα, ο 26χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας για αναλήψεις χρημάτων. Η ανάλυση του υλικού από κάμερες ασφαλείας, των ψηφιακών δεδομένων και των οικονομικών συναλλαγών συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κάμερες κατέγραψαν τον 26χρονο να μεταφέρει μεγάλη βαλίτσα από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Βρετανίδα προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης. Λίγο αργότερα εμφανίζεται να αποχωρεί χωρίς αυτήν, κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 26χρονος ομολόγησε πράξεις που συνδέονται με την υπόθεση. Από την επίσημη ανακοίνωση προκύπτει ότι παραδέχθηκε πως τοποθέτησε τη σορό στη βαλίτσα, τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος. Δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, εάν ομολόγησε την ανθρωποκτονία.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην κατοικία του βρέθηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα και ένα μαχαίρι.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να χαρτογραφούν τις τελευταίες κινήσεις και επαφές της 38χρονης, ενώ αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα αποσαφηνίσουν την ακριβή αιτία θανάτου της.