Καραμανδάνειο: Στον ανακριτή οι χειρουργοί για το Ακτινολογικό

Στον αρμόδιο ανακριτή Πατρών καλούνται να καταθέσουν το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου οι χειρουργοί του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, μετά την αναφορά που είχαν υποβάλει στην Εισαγγελία για τα προβλήματα στη λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης εξετάζεται εάν προκύπτουν ευθύνες για παράβαση καθήκοντος από αρμόδια πρόσωπα. Η προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε λόγω της σοβαρότητας του θέματος, καθώς αφορά την ασφαλή εξέταση και περίθαλψη μικρών παιδιών.

Οι γιατροί είχαν προσφύγει στην Εισαγγελία πριν από περίπου 15 ημέρες, όταν το Ακτινολογικό έμεινε χωρίς εφημερεύοντα ακτινολόγο επί τέσσερις ημέρες. Όπως είχε γράψει το thebest.gr, παιδιά που χρειάζονταν επείγοντα υπερηχογραφικό έλεγχο μεταφέρονταν με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο ή στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και στη συνέχεια επέστρεφαν στο Καραμανδάνειο.

Το πρόβλημα επανεμφανίστηκε από τις 31 Ιουλίου. Με έγγραφο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας προβλέφθηκε ότι έως και τις 9 Αυγούστου τα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά που χρειάζονται υπερηχογράφημα θα εξυπηρετούνται από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, ανάλογα με το πρόγραμμα εφημερίας τους.

Στην πράξη, επί δέκα ημέρες τα παιδιά που προσέρχονται στο Καραμανδάνειο και χρειάζονται επείγοντα υπερηχογραφικό έλεγχο πρέπει να μετακινούνται σε άλλο νοσοκομείο. Η διαδικασία προσθέτει ταλαιπωρία και αγωνία στις οικογένειες, ενώ επαναφέρει το ζήτημα της ασφαλούς και σταθερής εφημεριακής κάλυψης του Ακτινολογικού.