Η Εθνική Νέων έχασε 14-13 από την Ιταλία

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
Με σπουδαία προσπάθεια, αλλά χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα, ολοκλήρωσε η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20 τις υποχρεώσεις της στον Α’ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Οέιρας της Πορτογαλίας.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα με 14-13 από την Ιταλία σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, όπου οι Ελληνίδες αθλήτριες πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.
Η Εθνική ομάδα είχε προηγουμένως ηττηθεί και από την Ισπανία με 17-13, σε ένα ακόμη παιχνίδι υψηλού επιπέδου, όπου έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, όμως δεν κατάφερε να πάρει βαθμό.
Με τη δεύτερη ήττα στον όμιλο, η Ελλάδα δεν εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα χρειαστεί να αγωνιστεί στη φάση των χιαστί αγώνων την Τρίτη (4/8) στις 19:15, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.
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