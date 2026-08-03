Η Εθνική Νέων έχασε 14-13 από την Ιταλία

Με σπουδαία προσπάθεια, αλλά χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα, ολοκλήρωσε η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20 τις υποχρεώσεις της στον Α’ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Οέιρας της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα με 14-13 από την Ιταλία σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, όπου οι Ελληνίδες αθλήτριες πάλεψαν μέχρι το τελευταίο λεπτό απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η Εθνική ομάδα είχε προηγουμένως ηττηθεί και από την Ισπανία με 17-13, σε ένα ακόμη παιχνίδι υψηλού επιπέδου, όπου έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο, όμως δεν κατάφερε να πάρει βαθμό.

Με τη δεύτερη ήττα στον όμιλο, η Ελλάδα δεν εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα χρειαστεί να αγωνιστεί στη φάση των χιαστί αγώνων την Τρίτη (4/8) στις 19:15, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.