Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων "Πείρος" βράβευσε την Κατερίνα Βέργη

Μια νέα τιμητική διάκριση, ως αναγνώριση στο κοινωνικό, φιλανθρωπικό, μα πάνω απ' όλα ανθρωπιστικό έργο της Κατερίνας Βέργη, Διευθύντριας του Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος Βέργη, πραγματοποιήθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων "Πείρος" και τον Πρόεδρο αυτού, κο Μπαρμπούνη Δημήτρη.

Στο πλαίσιο του "Ανταμώματος Αλισσαίων" που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων "Πείρος", έγινε η απονομή βραβείου, στην κα Βέργη Κατερίνα, Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος Βέργη, για τη στήριξη και την προσφορά της, συμβάλλοντας επί σειρά ετών, στις επιτυχημένες εκδηλώσεις του συλλόγου, όπως η καθιερωμένη "Γιορτή Πορτοκαλιού"

Εκτός από τον τιμητικό έπαινο, ο Πρόεδρος κος Μπαρμπούνης Δημήτρης, παρέδωσε στην κα Βέργη και το εμβληματικό σημαιάκι του συλλόγου, ως ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης για το έργο της.

Η κα Βέργη Κατερίνα δήλωσε τα εξής: "Η κοινωνική εταιρική ευθύνη για το Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη, είναι βίωμα. Είναι κάτι παραπάνω από λόγια. Είναι πράξεις προσφοράς σε φορείς που συμβάλλουν στην διάσωση του πολιτισμού μας, στην φροντίδα του συνανθρώπου. Όχι μόνο στην Πάτρα, ως μεγάλο αστικό κέντρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όπως στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων "Πείρος". Η αγάπη του κόσμου επιστρέφει από εμάς στην κοινωνία! Ευχαριστώ τον κο Μπαρμπούνη Δημήτρη, αλλά και όλα τα μέλη του συλλόγου!"