Η Εθνική παίδων έχασε από την Ρωσία στην πρεμιέρα 7-4

Δεν τα κατάφερε να πετύχει το ποθητό αποτέλεσμα στο άνοιγμα της αυλαίας. Την ήττα με 7-4 από τη Ρωσία γνώρισε η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16 στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) στο Ζάγκρεμπ.

Σε έναν αγώνα με σκληρές μονομαχίες και σφιχτές άμυνες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε το κακό ποσοστό ευστοχίας στον παίκτη παραπάνω, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε και οι Ρώσοι έκαναν τη διαφορά και έφτασαν στη νίκη.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 1-0, αλλά στη συνέχεια οι αντίπαλοι ήταν μπροστά με 2-1 και 3-2 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο τρίτο οκτάλεπτο, οι Ρώσοι βρήκαν λύσεις επιθετικά, αντίθετα με την ελληνική ομάδα και προηγήθηκαν με 5-3. Η αφλογιστία και στην τέταρτη περίοδο έδωσε την ευκαιρία στους Ρώσους να ξεφύγουν και με 4 γκολ διαφορά (7-3). Ο Κόρακας μείωσε με πέναλτι στα τελευταία λεπτά και στο τελικό 7-4.

Επόμενος αγώνας για την Ελλάδα ειπναι αυτός με την Ισπανία, την Τρίτη (4/8) στις 21:30 (ώρα Ελλάδας)

ΕΛΛΑΔΑ - ΡΩΣΙΑ 4-7

Οκτάλεπτα: 2-2, 0-1, 1-2, 1-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Λαμπάτος): Γλυνιαδάκης, Καρατζάς, Ηλίας Ζαφείρης 1, Καραλής, Λιτίνας 1, Ζαφειρίου, Φιλιππίδης, Μισεντζής, Σπάνδαγος, Κόρακας 2, Ζουμπουλιάς, Μπέρδος, Κρασάκης, Διονύσης Τουντόπουλος.

* ΑΡΧΗΓΌΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ Ο Νικόλας Φιλόπουλος