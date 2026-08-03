Τιμήθηκε από τον Δήμο Αιγιαλείας ο διακεκριμένος Αιγιώτης επιστήμονας Θέμης Προδρομάκης

Με μια σεμνή και συγκινητική τελετή, ο Δήμος Αιγιαλείας τίμησε τον διακεκριμένο Αιγιώτη επιστήμονα κ. Θέμη Προδρομάκη, Καθηγητή και Κατόχου της Βασιλικής Έδρας Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη σπουδαία του ακαδημαϊκή πορεία και την τιμή που περιποιεί στη γενέτειρά του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026 στο «Πολύκεντρο» Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς Αιγίου, παρουσία του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Γέροντος Αμβροσίου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων της Αιγιάλειας, μελών της οικογένειας του κ. Προδρομάκη και πολλών φίλων.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον νεαρό επιστήμονα, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα αριστείας, δημιουργικότητας, ήθους, επιμονής, ευγενών στόχων και αφοσίωσης στη γνώση και την επιστήμη. «Ως Δημοτική Αρχή θεωρούμε ότι η πρόοδος μιας κοινωνίας δεν στηρίζεται μόνο στα έργα και στις δράσεις αλλά κυρίως στους ανθρώπους που ανοίγουν δρόμους, κατακτούν, διακρίνονται και πρεσβεύουν με την αξία τους τον τόπο μας, στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Κάθε επιτυχημένη πορεία, βεβαίως, έχει την αφετηρία της και η δική σας αφετηρία, κύριε καθηγητά, βρίσκεται στον τόπο στον οποίο μεγαλώσατε, πήρατε τις πρώτες σας γνώσεις και δικαιολογημένα ο τόπος αυτός αισθάνεται σήμερα περήφανος για όσα έχετε πετύχει αλλά και για όσα σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε, πάντα με τη βοήθεια του Θεού» τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος, απευθύνοντας εκ μέρους της πόλης τις ευχές του στον κ. Προδρομάκη για υγεία, δύναμη και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο έργο του.

Ακολούθησαν ομιλίες από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστο Μπούρα, τον Επίκουρο Καθηγητή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Λουκά Μιχαλά και από τον ίδιο τον τιμώμενο κ. Θέμη Προδρομάκη, ενώ προβλήθηκαν βίντεο με λόγια καρδιάς από φίλους και συναδέλφους του καθηγητή. Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Γιώργος Ξυδόπουλος, καθηγητής και κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών.

Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Δήμαρχο στον κ. Προδρομάκη.