Ηλεία: Βελτιωμένη η εικόνα στα δύο μέτωπα των πυρκαγιών- Παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις

Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στα δύο μέτωπα των πυρκαγιών στην Ηλεία, μετά τις πολύωρες επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η μείωση της έντασης των εστιών επέτρεψε καλύτερο έλεγχο της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να έχει σημάνει λήξη του συναγερμού. Στο πεδίο παραμένουν πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα, καθώς και μηχανήματα και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιώντας διαβροχές και συνεχή επιτήρηση.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα επανεκδήλωσης των εστιών.