Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου έως τον Δεκαπενταύγουστο

Απόψε Δευτέρα 3-8-2026 στις 20.00 ο κ.κ. Χρυσόστομος θα τελέσει την Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στον μνημειακό, ιστορικό ναό Παναγίας Μέτζαινας
Το πρόγραμμα του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου έως και το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 είναι ιδιαίτερα γεμάτο.
Για την πρώτη φετινή Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, ο κ.κ. Χρυσόστομος μετέβη στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης Καλαμακίου (Βίδοβας), στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 2/8/2026.
Απόψε Δευτέρα 3 Αὐγούστου σύμφωνα με το πρόγραμμα του, ο Μητροπολίτης Πατρών θα τελέσει την Ιερά Παράκληση στην Παναγία στον μνημειακό ἱστορικό Ἱερό Ναό Παναγίας Μέτζαινας, ὣρα 8 μ.μ.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα είνια το εξής:
Τρίτη 4 Αὐγούστου: Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Θέας, ὣρα 7 μ.μ.
Τετάρτη 5 Αὐγούστου: Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μπινιερεΐκων, Πατρῶν.
Ἑσπερινός εἰς τον Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καραμεσηνεΐκων, ὣρα 7 μ.μ.
Πέμπτη 6 Αὐγούστου: Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Παντοκράτορος Πατρῶν.
• Συμμετοχή εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς Προσκύνημα Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, εἰς Προκόπιον Εὐβοίας.
Παρασκευή 7 Αὐγούστου: Θεία Λειτουργία εἰς τό Προσκύνημα Ὁσίου Ἰωάννου Ρώσου, Εὐβοίας (Ἀνάμνησις θαύματος Ὁσίου Ἰωάννου, κατασβέσεως φοβερᾶς πυρκαϊᾶς).
Ἑσπερινός ἑορτῆς Ἁγ. Καλλινίκου, εἰς Ἂρταν (Ὀνομαστήρια σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου).
Σάββατον 8 Αὐγούστου: Θεία Λειτουργία ἑορτῆς Ἁγ. Καλλινίκου, εἰς Ἂρταν.
Κυριακή 9 Αὐγούστου 2026: Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου, Πατρῶν.
•Ἑσπέρας Ἐγκώμια τῆς Παναγίας, εἰς τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης, ὣρα 7 μ.μ.
Δευτέρα 10 Αὐγούστου: Ἱερά Παράκλησις εἰς Ἁγ. Μαρίναν Τριταίας, Πατρῶν, ὣρα 7μ.μ.
Τρίτη 11 Αὐγούστου: Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωτεινῆς Ἀστερίου, ὣρα 7 μ.μ.
Τετάρτη 12 Αὐγούστου: Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Ρουπακιᾶς, ὣρα 7 μ.μ.
Πέμπτη 13 Αὐγούστου: Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δρεπάνου, ὣρα 7 μ.μ.
Παρασκευή 14 Αὐγούστου: Μέγας Ἑσπερινός Ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης, Πατρῶν.
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