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Πάτρα: Έρευνες για 14χρονη που έφυγε από το σπίτι της στα Καμίνια

Πάτρα: Έρευνες για 14χρονη που έφυγε από...

Αναζητήσεις σε Νότια Πάτρα και Κάτω Αχαΐα

Συναγερμός έχει σημάνει στην τοπική ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό 14χρονης, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή των Καμινίων και έκτοτε αναζητείται.

Οι οικείοι της, ανήσυχοι καθώς δεν είχαν νέα της, ενημέρωσαν την Αστυνομία και δήλωσαν την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Πάτρας, αλλά και στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη της ανήλικης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καμίνια Καμίνια Πατρών Εξαφάνιση Ανήλικη
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