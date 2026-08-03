Πάτρα: Πρόλαβαν την επέκταση της φωτιάς σε διαμέρισμα στην οδό Παναχαϊκού

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Παναχαϊκού και Ιεροθέου, στην Πάτρα.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα διαμερίσματος.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και περιπολικό της Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες ανέβηκαν στο διαμέρισμα και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν γρήγορα το περιστατικό, προτού οι φλόγες επεκταθούν σε άλλους χώρους του σπιτιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς η φωτιά να λάβει διαστάσεις.