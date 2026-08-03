Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4, την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6-8-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 1:30 Μ.Μ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα ΓΕΩΡΓ.) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ (χήρα ΧΡΗΣΤ.) ΠΛΩΤΑ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΧΡ. ΛΑΖΑΡΗ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 - 8 - 2026 & ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 4.30 Μ.Μ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
(Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2026 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. (Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΔΙΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : σταθ. 2610 430 141.
Κιν. 6937 009 978 , 6989 381 813 , 6978 069 382
«24ωρη εξυπηρέτηση».
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝ. ΒΟΜΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΣΤΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΜΠΙΡΗΣ, ΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΜΗΣ, ΣΟΦΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ, ΕΛΛΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝ. ΣΜΥΡΝΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΟΝΔΥΛΩ (χήρα ΓΕΩΡ.) ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ, ΣΟΥΖΗ (χήρα ΑΝΔΡ.) ΣΜΥΡΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ χήρα ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2026 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΙΚΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
THΛ. EΠIK.: 2610 426 787-6973 698 042-690 66 11 060, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΖΕΛΒΕ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 - 8 -2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΔΑΦΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΖΕΛΒΕ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΕΛΒΕΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΟΣ, ΤΑΥΓΕΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΛΑΙΑ χήρα Π. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα Δ. ΛΑΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΝΙΑ) ΚΑΡΑΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΕΝΙΑ, ΖΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11.00 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΥ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ. από την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας (Κανελλοπούλου 72).
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας: Πότε αφαιρείται δίπλωμα και πότε το πρόστιμο φτάνει την αξία του αυτοκινήτου λόγω «υποτροπής»
Τουρισμός: Ποιες μακρινές χώρες ψηφίζουν… Ελλάδα
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Ευχαριστούμε ευγνωμόνως τους Πυροσβέστες…»
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