Σύγκρουση δύο ΙΧ στην Πάτρα- Ελαφρά τραυματισμένη και σε σοκ έγκυος γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα με δύο αυτοκίνητα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν μία έγκυος γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά και βρέθηκε σε κατάσταση σοκ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Τροχαία Πατρών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.