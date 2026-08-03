Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Ευχαριστούμε ευγνωμόνως τους Πυροσβέστες…»

Ειδική αναφορά με θερμά και συγκινητικά λόγια έκανε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος στους Πυροσβέστες, τους οποίους χαρακτήρισε ήρωες, γιατί με αυτοθυσία αγωνίζονται, προκειμένου να σώσουν από τις φοβερές πυρκαϊές τις ζωές και τις περιουσίες των συνανθρώπων τους.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος μίλησε γιά τίς πυρκαϊές πού κατακαίουν αὐτές τίς ἡμέρες τήν Πατρίδα μας καί ἀφήνουν πίσω τους στάχτες καί ἀποκαΐδια, καταστρέφοντας τήν ζωή καί τήν περιουσία ἀδελφῶν μας καί ἐρημώνοντας ἒτσι τά χωριά μας, ἀλλά καί ἂλλες περιοχές πού ἒσφυζαν ἀπό ζωή καί τουρισμό.

Πέρυσι, σημείωσε ο κ.κ. Χρυσόστομος, ζήσαμε τίς φοβερές καταστροφές ἀπό τίς φωτιές στήν Δυτική Ἀχαΐα, ἀλλά καί περιμετρικά τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, μέ τίς φλόγες νά ἀπειλοῦν τήν ἲδια τήν πόλη.

Φέτος πάλι στήν Δυτική Ἀχαΐα κατεστράφησαν οἱ περιουσίες τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ Φλόκα, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν ἀπό τήν ἐλαιοπαραγωγή καί τήν κτηνοτροφία.

Ἀπό τήν ἀνατολική πλευρά τῆς Μητροπόλεώς μας, στά χωριά Συνανιά, Ἀρραβωνίτσα, Μυρόβρυση, ἡ φωτιά προξένησε τεράστια καταστροφή στίς περιουσίες τῶν ἀνθρώπων.

Καί στίς δύο περιοχές ἒδωσαν μάχη στῆθος μέ στῆθος οἱ Πυροσβέστες Μόνιμοι καί Ἐποχιακοί, οἱ Ἐθελοντές, ἡ Πολιτική Προστασία, οἱ Δήμαρχοι καί οἱ συνεργάτες τους καί οἱ ἲδιοι οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν καί οἱ Ἀστυνομικές δυνάμεις.

Ἰδιαιτέρα ἀναφορά ἒκανε στούς Ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἦτο παρόντες ἐπί ἡμερονυκτίου βάσεως μαζί μέ ὃλους τούς προαναφερθέντες.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών επισκέφθηκε τίς πληγεῖσες περιοχές καί συνομίλησε μέ τούς κατοίκους καί τίς τοπικές ἀρχές, ὃπως καί μέ τούς Πυροσβέστες πού ἀγωνίστηκαν γιά τήν κατάσβεση τῶν πυρκαϊῶν.

Ὃλους εὐχαρίστησε καί ἐνεψύχωσε, ἐδήλωσε δέ τήν, παντί τρόπῳ, συμπαράσταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Στήν ἐπικοινωνία του μέ τόν Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Γρηγόριο Ἀλεξόπουλο, ὃσο καί μέ τόν Δήμαρχο Αἰγίου κ. Παναγιώτη Ἀνδριόπουλο, μέ τόν ὁποῖον συναντήθηκε στήν Ἀρραβωνίτσα, δήλωσε τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας καί τήν συνεργασία στήν ὃλη προσπάθεια γιά τήν στήριξη τῶν πληγέντων.

Νά σημειώσωμε ἐπίσης, ὃτι τόσον κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία τῆς 1ης Αὐγούστου, στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 2 Αὐγούστου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παραλίας Πατρῶν, μίλησε μέ λόγια συγκινητικά γιά τούς Πυροσβέστες, Παντελῆ Διαμαντάκη, Ἐμμανουήλ Στρατιδάκη καί Κωνσταντῖνο Λαιμοδέτη, πού ἒπεσαν ἐν ὣρᾳ καθήκοντος, στήν προσπάθειά τους δηλ. νά κατασβέσουν τίς φωτιές καί ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τους.

*Περισσότερες φωτ. στο σάιτ της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών.