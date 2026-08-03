Σαρωτικό ξεκίνημα για το φιλμ «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» με 927 εκατ. δολάρια παγκοσμίως

Η νέα περιπέτεια του Spider-Man, Ανθρώπου Αράχνη, "Spider-Man: Καινούργια Μέρα-Spider-Man: Brand New Day" σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον με τον Τομ Χόλαντ, αναμένεται να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών καθώς ενδέχεται να ξεπεράσει το φράγμα των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Η νέα ταινία της Sony και της Marvel Studios που προβάλλεται & στη χώρα μας, και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, από την περασμένη Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, συγκέντρωσε όπως διαβάσαμε στο flix.gr, 72 εκατομμύρια δολάρια από τις preview προβολές στις ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προβολών της Τετάρτης – σημειώνοντας το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ πριν από την επίσημη πρεμιέρα μιας ταινίας.

Με αυτόν τον τρόπο, το συγκεκριμένο φιλμ ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ των 60 εκατομμυρίων δολαρίων που κατείχε από το 2019 το «Avengers: Endgame-Εκδικητές, Η Τελευταία Πράξη» των αδελφών Ρούσσο, που πάντως εξακολουθεί να διατηρεί το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του αμερικανικού box office με 357 εκατομμύρια δολάρια και εισπράξεις 1,2 δισεκατομμυρίων παγκοσμίως μέσα στο πρώτο του σαββατοκύριακο.

Η νέα ταινία Spider-Man απέσπασε CinemaScore A, ενώ συγκεντρώνει ποσοστό 90% σε θετικές κριτικές και 98% στη βαθμολογία κοινού στο Rotten Tomatoes, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι θα διατηρήσει ισχυρή δυναμική και τις επόμενες εβδομάδες.

Οι εισπράξεις της στο Αμερικάνικο και διεθνές box office, είναι γεγονός πως ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις που τοποθετούσαν το Αμερικανικό άνοιγμα μεταξύ των 260 και 280 εκατομμυρίων δολαρίων. Τελικά η ταινία ξεκίνησε στη Βόρειο Αμερική, απ' όσο είδαμε στο boxofficemojo.com, με εισπράξεις 355 εκατ. δολαρίων (σε 4.487 αίθουσες) συν 572 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, σύνολο 927 εκατ. δολάρια!

Όσο για το Ελληνικό box office το 4ήμερο 30/7-2/8/2026, το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» πήρε την πρωτιά, κόβοντας σε 168 αίθουσες πανελλαδικά, 110.252 εισιτήρια με την "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν νε περνά στη 2η θέση με 106.561 εισιτήρια & σύνολο σε 3 σχεδόν εβδομάδες προβολής 611.296 εισιτήρια πανελλαδικά (οι παγκόσμιες εισπράξεις του "The Odyssey" με τον Ματ Ντέιμον είναι πλέον στα 911,4 εκατ. δολάρια).

Το flix.gr στην κριτική του κάνει λόγο για "έναν υπέροχο Τομ Χόλαντ που επιστρέφει ως Spider-Man, με τον Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον να παραδίδει μια ταινία που μπορεί να μην ανατρέπει τους κανόνες του MCU όμως επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα που έκανε τον Πίτερ Πάρκερ τόσο αγαπητό εδώ και δεκαετίες".

Διάρκεια: 145 λεπτά.

Διανομή: Feelgood Entertainment.

Εκτός του Τομ Χόλαντ, παίζουν οι Ζεντάγια, Σέιντι Σινκ, Τζέικομπ Μπατάλον, Τζον Μπερνθαλ, Τράμελ Τίλμαν, Μάικλ Μάντο, και ο Μαρκ Ράφαλο ως Hulk.

Τέλος να αναφέρουμε πως πολλοί υπογραμμίζουν πως πρόκειται για την καλύτερη ταινία του Ανθρώπου - Αράχνη εδώ και 20 χρόνια!

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ