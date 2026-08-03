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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Βαρύ πένθος στη Σεργούλα για τον Έλληνα πιλότο του πυροσβεστικού ελικοπτέρου

Βαρύ πένθος στη Σεργούλα για τον Έλληνα ...

Η είδηση του θανάτου του Έλληνα συνδέσμου σκόρπισε βαθιά θλίψη και στη Σεργούλα Δωρίδα

Η είδηση του θανάτου του Έλληνα συνδέσμου σκόρπισε βαθιά θλίψη και στη Σεργούλα Δωρίδας, όπου η μητέρα του ζει μόνιμα μαζί με τον σύζυγό της.

Όσοι γνώριζαν την οικογένεια μιλούν για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αυταπάρνηση το καθήκον του, ενώ η τραγική αυτή απώλεια έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NafpaktiaNews.gr, ο άτυχος Έλληνας σύνδεσμος είχε επιχειρήσει τις προηγούμενες ημέρες και στη μεγάλη πυρκαγιά της Δωρίδας, συμβάλλοντας στις δύσκολες επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η τραγωδία αγγίζει ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία, καθώς η μητέρα του, μαζί με τον σύζυγό της, διαμένουν μόνιμα στην Σεργουλα Δωρίδας, γεγονός που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην περιοχή.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους της Δωρίδας, που αποχαιρετούν έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή , υπηρετώντας με αυταπάρνηση το καθήκον του.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πιλότος Δωρίδα
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