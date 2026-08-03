Δυτική Αττική: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες στην Ψάθα, εκκενώνεται ο οικισμός - Δύσκολη κατάσταση σε Κανδήλι

Πύρινη κόλαση στη δυτική Αττική με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδηλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου εξακολουθούν να καθορίζουν την πορεία της φωτιάς και να δημιουργούν συνεχώς νέα επικίνδυνα σημεία.

Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Ψάθα – Έφτασε στα σπίτια η φωτιά

Λίγο μετά το μεσημέρι καταγράφηκε σημαντική αναζωπύρωση στην περιοχή της Ψάθας. Οι φλόγες εμφανίστηκαν σε πλαγιά πάνω από κατοικίες και μέσα σε πυκνό πευκοδάσος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή.

Οι ισχυρές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις τοπικές μεταβολές των ανέμων και τη μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, συνέβαλαν στην ταχεία ενίσχυση της φωτιάς. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το μέτωπο διευρύνθηκε, παρουσιάζοντας έντονη δυναμική τόσο προς τα πλάγια όσο και προς τις χαμηλότερες περιοχές.

Από το Αλεποχώρι, όπου είχαν μετακινηθεί τα τηλεοπτικά συνεργεία για καλύτερη ορατότητα προς την Ψάθα, η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Μαύροι καπνοί κάλυπταν την πλαγιά, ενώ οι φλόγες κατανάλωναν το πευκοδάσος που εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα. Στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες και τουριστικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ήδη εκκενωθεί.