Δυτική Αττική: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες στην Ψάθα, εκκενώνεται ο οικισμός - Δύσκολη κατάσταση σε Κανδήλι

Σε Κανδήλι και Ψάθα η μεγάλη μάχη για την πυρκαγιά
Πύρινη κόλαση στη δυτική Αττική με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδηλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής.
Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου εξακολουθούν να καθορίζουν την πορεία της φωτιάς και να δημιουργούν συνεχώς νέα επικίνδυνα σημεία.
Στο σημείο εξακολουθούν κι επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.
Ψάθα – Έφτασε στα σπίτια η φωτιά
Λίγο μετά το μεσημέρι καταγράφηκε σημαντική αναζωπύρωση στην περιοχή της Ψάθας. Οι φλόγες εμφανίστηκαν σε πλαγιά πάνω από κατοικίες και μέσα σε πυκνό πευκοδάσος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή.
Οι ισχυρές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις τοπικές μεταβολές των ανέμων και τη μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, συνέβαλαν στην ταχεία ενίσχυση της φωτιάς. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το μέτωπο διευρύνθηκε, παρουσιάζοντας έντονη δυναμική τόσο προς τα πλάγια όσο και προς τις χαμηλότερες περιοχές.
Από το Αλεποχώρι, όπου είχαν μετακινηθεί τα τηλεοπτικά συνεργεία για καλύτερη ορατότητα προς την Ψάθα, η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Μαύροι καπνοί κάλυπταν την πλαγιά, ενώ οι φλόγες κατανάλωναν το πευκοδάσος που εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα. Στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες και τουριστικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ήδη εκκενωθεί.
Κανδήλι
Το σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφηκε στην περιοχή Κανδήλι και στη θέση «Κατσίκα», όπου το πύρινο μέτωπο κατέβηκε από το βουνό και έφθασε στις αυλές κατοικιών.
Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν μετά από σχετικά μηνύματα του 112. Παρά ταύτα, αρκετοί παρέμειναν κοντά στα σπίτια τους και προσπάθησαν με λάστιχα και αυτοσχέδια μέσα να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, καθώς πυκνοί καπνοί περιόρισαν σημαντικά την ορατότητα. Το θερμικό φορτίο ήταν εξαιρετικά υψηλό, ενώ πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν σχεδόν σε κάθε κατοικία που κινδύνευε.
Οι πυροσβέστες επικεντρώθηκαν σε στοχευμένες παρεμβάσεις γύρω από σπίτια, περιφράξεις και αποθηκευτικούς χώρους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ζώνες άμυνας πριν οι φλόγες φτάσουν στα κτίσματα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι φλόγες έφτασαν μέχρι τους μαντρότοιχους και τους ακάλυπτους χώρους, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί άμεση καταστροφή κατοικιών.
Διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης
Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους καθώς το πύρινο μέτωπο επεκτεινόταν το μεσημέρι της Δευτέρας
Οι κάτοικοι των περιοχών Κανδήλι, Άνω Γλυφάδα και Άγιος Κωνσταντίνος κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς ασφαλέστερες περιοχές. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε νέα ειδοποίηση που αφορούσε τη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων και την περιοχή Παπά Περιβόλι, με οδηγία μετακίνησης προς τα Μέγαρα.
Η συνεχής μεταβολή της εικόνας στο πεδίο ανάγκαζε τις αρχές να αναθεωρούν διαρκώς τον σχεδιασμό τους, καθώς η φωτιά άλλαζε κατεύθυνση ανάλογα με τη συμπεριφορά των ανέμων.
Συναγερμός στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων
Έντονη ανησυχία επικράτησε και στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, όπου οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις.
Δύο βασικές εστίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πρώτη αναπτύχθηκε στην περιοχή «Νταμάρια», πάνω από τη βιομηχανική ζώνη, ενώ η δεύτερη εντοπίστηκε στον κάμπο των Μεγάρων, στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Παπά Περιβόλι».
Οι τοπικοί φορείς και οι επιχειρηματίες εξέφραζαν έντονους φόβους για το ενδεχόμενο η φωτιά να εισέλθει σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές καταστροφές με ανεξέλεγκτες συνέπειες.
Για τον λόγο αυτό, πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και μεγάλες επίγειες δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις στα πιο κρίσιμα σημεία.
Αδιάκοπες ρίψεις από αέρα
Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συμμετείχαν αδιάκοπα αεροσκάφη Canadair και ελικόπτερα Erickson.
Οι ρίψεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο Παπά Περιβόλι, όπου οι πυροσβεστικές αρχές θεωρούσαν πως οποιαδήποτε διαφυγή της φωτιάς θα μπορούσε να οδηγήσει το μέτωπο προς τον αστικό ιστό των Μεγάρων, επαναφέροντας μνήμες από καταστροφικές πυρκαγιές προηγούμενων δεκαετιών.
Παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις από αέρος, πολλές από τις εστίες βρίσκονταν σε χαράδρες, δασωμένες πλαγιές και ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές, γεγονός που περιόριζε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
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