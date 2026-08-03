Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τον Λάκη Χαλκιά: Τραγούδησε την ξενιτιά, τις χαμένες πατρίδες, τους καημούς και τις χαρές μιας ολόκληρης εποχής

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν με ανακοίνωση τους τον τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στις 2 Αυγούστου 2026.

"Προερχόμενος από μουσική οικογένεια υπήρξε άξιος συνεχιστής της παράδοσης και συνέδεσε άρρηκτα τη φωνή του με το ηπειρώτικο τραγούδι. Τραγούδησε την ξενιτιά, τις χαμένες πατρίδες, τους καημούς και τις χαρές μιας ολόκληρης εποχής καταφέρνοντας να φέρει το δημοτικό τραγούδι στο στόμα των νέων γενεών.

«Η παράδοση δεν είναι μουσείο. Είναι κάτι που πρέπει να μεταδίδεται, να αναπνέει και να βρίσκει νέους τρόπους έκφρασης.»

Η φωνή του κέρδισε τους μεγάλους συνθέτες και συνδέθηκε με σπουδαία τραγούδια που σημάδεψαν τα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Σε όλων μας τα αυτιά θα ηχεί για πάντα η φωνή του στα «Μαλαματένια λόγια» γεμίζοντας μας συγκίνηση και σεβασμό για μια πορεία γεμάτη ήθος και αξιοπρέπεια.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του".

*Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δήλωσή της, πληροφορούμενη την απώλεια του ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά, ανέφερε πως «ο Λάκης Χαλκιάς λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, με ερμηνείες σε υψηλού επιπέδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι».

Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική καλλιτεχνική του πορεία του εκλιπόντος υπογραμμίζοντας ότι «ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε, με την υπέροχη φωνή του, τις μουσικές του γνώσεις, το ήθος και τον σεβασμό του στην παράδοση, μοναδικές ερμηνείες, που εγγράφονται ως απαράγραπτο κληροδότημα στη μουσική μας». «Άνθρωπος, με αταλάντευτες πολιτικές πεποιθήσεις, τις οποίες υπηρέτησε πιστά και με συνεπή κοινωνική στράτευση, υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού, αφήνοντας παρακαταθήκη τη μακρά και γόνιμη πορεία του στην Τέχνη, αλλά και το απαράμιλλο ήθος και την υπερήφανη στάση της ζωής του», καταλήγει η κ. Μενδώνη απευθύνοντας ειλικρινέστατα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του.