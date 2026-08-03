Λαύριο: Μητέρα εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της να συμμετέχει σε γενετήσιες πράξεις μέσω βιντεοκλήσης

Συνελήφθη το βράδυ της ώρες Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026 στο Λαύριο από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., ένας 56χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανήλικης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 56χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026, πραγματοποιώντας βιντεοκλήση μέσω δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη ημεδαπή, παρουσία της ανήλικης κόρης της που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, κατόπιν εξαναγκασμού από τη μητέρα της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.