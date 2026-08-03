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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Συλλυπητήρια της διοίκησης και των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ για τον θάνατο της Ελευθερίας Βασιλειάδη

Συλλυπητήρια της διοίκησης και των εργαζ...

Η εκλιπούσα ήταν μητέρα του εργαζόμενου της Υπηρεσίας, Γιάννη Βασιλειάδη

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, το Διοικητικό της Συμβούλιο και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, εκφράζουν με ανακοίνωση τους τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον εργαζόμενο της Υπηρεσίας, Γιάννη Βασιλειάδη, για τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας Ελευθερίας, χήρας του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη.

Η κηδεία της Ελευθερίας χήρας Κωνσταντίνου Βασιλειάδη που έφυγε από τη ζωή στα 94 της χρόνια, τελέστηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΕΥΑΠ Συλλυπητήρια Ανακοίνωση Απώλεια
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