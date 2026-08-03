Πάτρα-Δημοτικός Κινηματογράφος: Προβάλλεται η ταινία «Ζωή σαν σινεμά»

Η προβολή της ταινίας «Ζωή σαν Σινεμά» στο πλαίσιο του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου που είχε προγραμματισθεί να γίνει στις 9 Αυγούστου στα Τσουκαλέϊκα, θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πλαζ), την ίδια ώρα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους.

Σκηνοθεσία: Σιλβέν Σομέ

Με τις φωνές των: Λοράν Λαφίτ, Ζεραλντίν Πελάς, Τιερί Γκαρσιά.

Η ΤΑΙΝΙΑ

Παρίσι, 1955. Ο 60χρονος Μαρσέλ Πανιόλ είναι ένας διάσημος και καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Όταν ο αρχισυντάκτης του περιοδικού ELLE τού αναθέτει να γράφει μια εβδομαδιαία στήλη για την παιδική του ηλικία, ο Πανιόλ το βλέπει ως μια εξαιρετική ευκαιρία να επιστρέψει στις καλλιτεχνικές του ρίζες: το γράψιμο.

Συνειδητοποιώντας ότι η μνήμη του έχει αρχίσει να τον προδίδει και επηρεασμένος βαθιά από τη μάλλον απογοητευτική πορεία των δύο τελευταίων θεατρικών του έργων, ο Πανιόλ αρχίζει να αμφιβάλλει για την ικανότητά του να συνεχίσει να δημιουργεί.

Τότε, ο μικρός Μαρσέλ –ο νεαρός που ήταν κάποτε– εμφανίζεται μπροστά του σαν από μαγεία. Μαζί, θα εξερευνήσουν την απίστευτη ζωή του Μαρσέλ Πανιόλ και θα ξαναζωντανέψουν τις πιο αγαπημένες του συναντήσεις και αναμνήσεις σε ένα υπέροχα ευφάνταστο και συγκινητικό ταξίδι ενός καλλιτέχνη, που ξεκίνησε ως νεαρός δάσκαλος στην Προβηγκία και κατέληξε πραγματικός πρωτοπόρος του ομιλούντος κινηματογράφου. Ενός εξαιρετικού εφευρέτη που έχτισε τα δικά του κινηματογραφικά στούντιο. Κι ενός αυτοδημιούργητου ανθρώπου που ποτέ δεν πρόδωσε το ελεύθερο πνεύμα ή τις ιδέες του.

*Η παρακολούθηση των προβολών είναι δωρεάν.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ:

Τρίτη 4/8 Προαύλιος χώρος Δημαρχείου στις 21:30

Πέμπτη 6/8 Ψαθόπυργος - Δημοτικό Σχολείο στις 21:30 και

Κυριακή 9/8 Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων (Πλαζ) στις 21:30.

*Το φιλμ «Ζωή σαν Σινεμά» (πρωτότυπος τίτλος: Marcel et Monsieur Pagnol) είναι μια Γαλλοβελγικής συμπαραγωγής ταινία κινουμένων σχεδίων (animation) του 2025, σε σκηνοθεσία του Σιλβέν Σομέ που έκανε πρεμιέρα το 2025 στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών στην ενότητα Special Screenings.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Το Αθηνόραμα είχε γράψει για την ταινία: Νοσταλγικό και συναισθηματικό, αν και σεναριακά φορτωμένο animation από το δημιουργό του «Τρίο της Μπελβίλ», το οποίο βιογραφεί έναν ταλαντούχο αφηγητή απολαυστικών ιστοριών.

Η ταινία είχε βγει στις Ελληνικές αίθουσες τον περασμένο Απρίλιο σε διανομή: ROSEBUD.21.