Συλλυπητήρια του προέδρου του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων για το θάνατο της Δήμητρας Βουτσινά

Ο Πρόεδρος, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, η Αντιπρόεδρος, Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, τα μέλη του Δ.Σ, η Διευθύντρια, οι Προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (Κ.Ο.ΔΗ.Π), εκφράζουν με ανακοίνωση τους τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια, στην υπάλληλο του Κ.Ο.ΔΗ.Π, Αφροδίτη Βουτσινά καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους της, για την απώλεια της μητέρας της Δήμητρας.

Η κηδεία της Δήμητρας χήρας Δημ. Βουτσινά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, τελέστηκε την Δευτέρα 3-8-2026 & ώρα 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου και ακολούθησε η ταφή της στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.