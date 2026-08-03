Αιγιάλεια: Ζητείται η κήρυξη των πυρόπληκτων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών

Με βασική προτεραιότητα τη στήριξη των κατοίκων και την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου, ο Δήμος Αιγιαλείας προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, υπό τον δήμαρχο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, προέδρων κοινοτήτων της Δυτικής Αιγιάλειας και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και της ΔΕΥΑ, τέθηκαν επί τάπητος οι άμεσες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τη φωτιά σε καλλιέργειες, κατοικίες και βασικές υποδομές.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αίτημα για την κήρυξη των κοινοτήτων της Συμπολιτείας και του Ερινεού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα κρατικής αρωγής και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών και την καταγραφή των ζημιών, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν και τοπικές επιτροπές ανά κοινότητα. Στόχος είναι η πλήρης αποτύπωση των καταστροφών σε συνεργασία με τους προέδρους των χωριών, ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι αποζημιώσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις ζημιές που υπέστησαν η αγροτική οδοποιία, καθώς και τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, τα οποία αποτελούν κρίσιμες υποδομές για την καθημερινότητα των κατοίκων και την αγροτική παραγωγή.

Ο κ. Ανδριόπουλος ευχαρίστησε δημόσια την Πυροσβεστική, τους εθελοντές, τους προέδρους των κοινοτήτων και τους κατοίκους που συμμετείχαν στην τιτάνια προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και ενώ μεγάλες φωτιές εκδηλώνονταν ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νίκος Καραΐσκος, Δημήτρης Ελευθεριώτης, Κωνσταντίνος Βούλγαρης, Μαρία Αγγελοπούλου, Γιώργος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Διαμάντω Βασιλακοπούλου (με την ιδιότητα και της αντιπροέδρου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας), η Γ.Γ. του Δήμου κα Κωνσταντίνα Δημητρίου, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Νεραντζιών κ. Κούτουλας, Ερινεού κ. Σακελλαρόπουλος, Αρραβωνίτσας κ. Μελισσάρης, Μυρόβρυσης κ. Τσουμπός, Σελιανιτίκων κ. Σταθακόπουλος και Καμαρών κ. Ρογκάλας, ο αντιπρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αιγιαλείας της Νέας Δημοκρατίας κ. Άγγελος Γαλιάτσος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από τη ΔΕΥΑ, την Πρόνοια και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Δηλώσεις ζημιών στον ΕΛΓΑ

Την ίδια ώρα, ο Δήμος υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά σε σταφιδαμπέλους, οιναμπέλους, ελαιώνες και εσπεριδοειδή στις κοινότητες Νεραντζιών, Σελιανιτίκων, Μάγειρα, Μυρόβρυσης, Νέου Ερινεού και Αρραβωνίτσας μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έως και τις 14 Αυγούστου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης 2025.

























