Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην εκστρατεία ενημέρωσης για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην εθνική εκστρατεία ενημέρωσης «Μιλάμε για τη SMA… Πλέον ξέρεις», που υλοποιείται από το Σωματείο Ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος (SMA HELLAS) και κορυφώνεται στις 7 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Ενημέρωσης για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία.

Η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (Spinal Muscular Atrophy - SMA) αποτελεί ένα σοβαρό νευρομυϊκό νόσημα, το οποίο επηρεάζει τους κινητικούς νευρώνες και οδηγεί σε προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική πρόοδος έχει επιτρέψει την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της έγκαιρης πρόσβασης στη θεραπεία.

Το φετινό μήνυμα της εκστρατείας, «Κάθε γέννηση πρέπει να φωτίζεται από την πρόληψη», αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης των μελλοντικών γονέων, της γενετικής συμβουλευτικής, του ελέγχου φορείας και του νεογνικού ελέγχου, ως βασικών εργαλείων για την προστασία της υγείας των επόμενων γενεών.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, δήλωσε σχετικά: «Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της Δημόσιας Υγείας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην έγκαιρη διάγνωση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν με σπάνια νοσήματα. Συμμετέχουμε στην εκστρατεία του SMA HELLAS, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος ότι η γνώση και η πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τις επόμενες γενιές».