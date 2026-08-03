Η ΕΑ Πατρών ενίσχυση με Αλεξ. Παπανδρεόπουλο

Η ΕΑ Πατρών ενίσχυση με Αλεξανδρο Παπανδρεόπουλο!

Η σχετική ανακοίνωση: Με χαρά ανακοινώνουμε την προσθήκη στην οικογένεια ανδρών μπάσκετ της Ε.Α.Π. του 25χρονου Αλέξανδρου Παπανδρεόπουλου.

Ο Αλέξανδρος έχει διακριθεί με συμμετοχές στις εθνικές ομάδες U20 αλλά και στις ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι πτυχιούχος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (με μεταπτυχιακές σπουδές) και εν ενεργεία προπονητής στίβου.

Με ύψος 2.03μ., ο νεαρός forward διακρίνεται για το αξιόπιστο μακρινό του σουτ και τα εξαιρετικά αθλητικά του προσόντα.

Αλέξανδρε καλώς ήλθες στην οικογένεια της ΕΑΠ να έχεις για γερή χρονιά με υγεία και επιτυχίες!