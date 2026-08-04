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Πάμε για μπάσκετ στην Άνω Χώρα!

Πάμε για μπάσκετ στην Άνω Χώρα!

2ο Ετήσιο 3on3

Ήρθε η ώρα για μπάσκετ! Το 2ο Ετήσιο 3on3 Τουρνουά είναι ΕΔΩ! ?

Ετοιμάστε τις ομάδες σας! Στις 12 Αυγούστου, το γήπεδο μπάσκετ στο Crystal Mountain (Άνω Χώρα, Ορεινή Ναυπακτία) θα "πάρει φωτιά".

? Ζήστε την ένταση, τον ανταγωνισμό και τη χαρά του 3on3.

? Λεπτομέρειες:
? Ημερομηνία: 12/8
⏰ Ώρα Έναρξης: 18:30
? Τοποθεσία: Γήπεδο Μπάσκετ Crystal Mountain, Άνω Χώρα Ναυπακτίας

? Δηλώστε Συμμετοχή! Μην χάσετε την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητές σας!
? Για συμμετοχές και πληροφορίες, καλέστε στο: 6986641427

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Άνω Χώρα Ναυπακτίας Μπάσκετ
Sports
Μπάσκετ
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