Πάμε για μπάσκετ στην Άνω Χώρα!

Ήρθε η ώρα για μπάσκετ! Το 2ο Ετήσιο 3on3 Τουρνουά είναι ΕΔΩ! ?

Ετοιμάστε τις ομάδες σας! Στις 12 Αυγούστου, το γήπεδο μπάσκετ στο Crystal Mountain (Άνω Χώρα, Ορεινή Ναυπακτία) θα "πάρει φωτιά".

? Ζήστε την ένταση, τον ανταγωνισμό και τη χαρά του 3on3.

? Λεπτομέρειες:

? Ημερομηνία: 12/8

⏰ Ώρα Έναρξης: 18:30

? Τοποθεσία: Γήπεδο Μπάσκετ Crystal Mountain, Άνω Χώρα Ναυπακτίας

? Δηλώστε Συμμετοχή! Μην χάσετε την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητές σας!

? Για συμμετοχές και πληροφορίες, καλέστε στο: 6986641427