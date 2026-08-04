ΣΔΥ Πατρών: Επιτυχίες τον Ιούλιο

Ποικίλη κ ιδιαίτερα ενεργή, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, ήταν η δραστηριότητα μελών -δρομεων του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ το τελευταίο 20μερο του Ιουλίου μιας κ συμμετείχαν σε αρκετούς αγώνες δρόμου κ βουνού που έλαβαν χώρα σε διάφορα μέρη της χώρας μας.Αναλυτικα:

Το Σάββατο 11 Ιουλιου πραγματοποιήθηκε στην τοπική Κοινότητα Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα ο 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου στο όρος Κούρκουλα με δύο διαδρομές,11χλμ. κ 5,5χλμ. Στη διαδρομή των 11χλμ. συμμετείχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος τερμάτισε τον αγώνα σε χρόνο 1.05.00 καταλαμβανοντας τη 10η θέση της γενικής κατάταξης.

Την Κυριακή 19/7 πραγματοποιήθηκε στην όμορφη Κοινότητα του Ανθοφυτου Ναυπακτίας με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθοφυτου "Η Γρανίτσα" το 3ο ΑΝΘΟΦΥΤΟ RUN 2026, αγώνες δρόμου 10χλμ.κ 5χλμ., προς τιμήν της Μάχης της Γρανίτσας.

Στη διαδρομή των 10χλμ συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΚΑΝΕΛΛΌΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης,ο οποίος κατετάγη 2ος στη γενική σειρά με χρόνο 43.10, ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (2ος ηλικιακής κατηγορίας με χρόνο 57.22), ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος (3ος ηλικιακής κατηγορίας με χρόνο 58.31).

Την ίδια μέρα, Κυριακή 19/7, πραγματοποιήθηκε στις αλυκές Μεσολογγίου ο Δρόμος του Αλατιού 2026.Στον αγώνα δρόμου 8 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης(3ος ηλικιακής κατηγορίας 50-64 με χρόνο 30.24), ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος (36.09), ΛΑΜΠΟΣ Κωνσταντίνος (36.17), ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή,η οποία κατέλαβε την 1η θέση στη γενική σειρά γυναικών με χρόνο 36.18.

Το τριήμερο 17-19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο πανέμορφο Ζαγόρι το 15ο Zagori Mountain Running 2026, ορεινοί αγώνες δρόμου.

Το Σάββατο 18/7 στη διαδρομή TeRA 60km συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΦΟΡΤΗΣ Μάκης,ο οποίος κατετάγη 28ος στη γενική σειρά τερματίζοντας τη διαδρομή σε χρόνο 9.02.03, κ ΣΤΕΡΓΙΌΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη,η οποία τερμάτισε τη διαδρομή σε χρόνο 13.45.03 κ κατετάγη 3η στην ηλικιακή της κατηγορία.

Την ίδια μέρα στον ημιμαραθώνιο βουνού 21km(22,8km) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,η οποία τερμάτισε σε χρόνο 2.55.50, κ ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος,ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 3.10.43.

Την ίδια μέρα,18/7, στον αγώνα 5km fun race συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΜΑΡΚΕΛΗΣ Δημήτρης (36.05), ΜΑΡΚΕΛΗΣ Γεώργιος (36.56), ΛΑΓΙΟΥ Ελισσάβετ (37.42), ΜΑΡΚΕΛΗ Αφροδίτη (52.46).

Την Κυριακή 19/7 το μέλος του συλλόγου μας ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής κατετάγη 31ος στη γενική σειρά του ορεινού αγώνα δρόμου 33χλμ.(34,2χλμ) τερματίζοντας την διαδρομή σε χρόνο 4.30.04., ενώ ο ΦΟΡΤΗΣ Μάκης τερμάτισε την διαδρομή σε χρόνο 4.46.21.

Την ίδια μέρα στον αγώνα δρόμου Forest 10km το μέλος του συλλόγου μας ΛΑΓΙΟΥ Ελισσάβετ συμμετείχε επιτυχώς τερματίζοντας την διαδρομή σε χρόνο 1.10.10.Το Σάββατο 25/7 πραγματοποιήθηκαν στους Κάτω Λουσους Καλαβρύτων τα "ΗΜΕΡΑΣΙΑ 2026", αγώνες δρόμου 10χλμ. κ 5χλμ.

Στη διαδρομή των 10χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή,η οποία κατετάγη 3η στη γενική σειρά γυναικών με χρόνο 57.33, ΨΑΧΟΣ Φώτης (1.03.43), ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (1.15.27).

Στη διαδρομή των 5χλμ. το μέλος του συλλόγου μας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα τερμάτισε την διαδρομή σε χρόνο 38.18.

Την Κυριακή 26/7 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 22ος Διάπλους Αμβρακικού κ Ionian Swimming Challenge "Γεώργιος Τσαφουλης" με δύο θαλάσσιες διαδρομές, 11km κ 5km.Στη διαδρομή των 11km συμμετείχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική,η οποία κατετάγη 3η στη γενική σειρά γυναικών κολυμπώντας τη διαδρομή των 11χλμ. σε χρόνο 4.21.51.



Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες δρόμου κ βουνού κ κολύμβησης που συμμετείχαν εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις.