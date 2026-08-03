Δίβρη: Πυρκαγιά στον παλιό σκουπιδότοπο - Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.08 - Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν.

Πλέον, στο σημείο βρίσκονται 77 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην περιοχή της Δίβρης λόγω πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του πρώην σκουπιδότοπου του χωριού.

Προς το σημείο κινούνται δυνάμεις της Πυροσβεστικής πρώτα από το τοπικό κλιμάκιο και έπειτα απο άλλες υπηρεσίες του νομού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι σε έκταση πριν την είσοδο του χωριού, επάνω στην πλαγιά.

Εκεί κυριως υπάρχει χαμηλή βλάστηση.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού και να ενισχύσουν την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.