Δίβρη: Πυρκαγιά στον παλιό σκουπιδότοπο - Επιχειρούν 7 αεροσκάφη

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.08 - Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν.
Πλέον, στο σημείο βρίσκονται 77 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη.
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην περιοχή της Δίβρης λόγω πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του πρώην σκουπιδότοπου του χωριού.
Προς το σημείο κινούνται δυνάμεις της Πυροσβεστικής πρώτα από το τοπικό κλιμάκιο και έπειτα απο άλλες υπηρεσίες του νομού.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι σε έκταση πριν την είσοδο του χωριού, επάνω στην πλαγιά.
Εκεί κυριως υπάρχει χαμηλή βλάστηση.
Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού και να ενισχύσουν την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ,ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.
πηγή ilialive.gr
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