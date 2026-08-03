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Ο Δήμος Πατρέων συγχαίρει την Εθνική κορασίδων και τις πατρινοπούλες!

Ο Δήμος Πατρέων συγχαίρει την Εθνική κορ...

Συγχαρητήρια Τάκη Πετρόπουλου

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, εκφράζει «τα θερμά του συγχαρητήρια στις τέσσερις Πατρινές αθλήτριες  Ανδριάνα Κοντάκου, Γεωργία Λαμπάτου, Αφροδίτη Μπιτσάκου και Ειρήνη Τσίγκα, αλλά και σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Κορασίδων, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στην Κροατία. 

Οι προσπάθειες τους, όπως και όλης της ομάδας –τόνισε- απέδωσαν καρπούς. Οι αθλητές της πόλης μας βρίσκονται σ’ ένα υψηλό επίπεδο και αυτό μας κάνει υπερήφανους. Ευχόμαστε κι άλλες σπουδαίες επιτυχίες, σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο».

Πόλο: Οι 4 «χρυσές» παγκόσμιες κορασίδε...

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος Δήμος Πατρέων Αφροδίτη Μπιτσάκου Ζορντίνα Λαμπάτου
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