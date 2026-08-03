Νέος πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ο Γιώργος Μαγιάκης

Σε αλλαγή στη διοίκηση της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης, το οποίο συνεδρίασε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τον νέο πρόεδρό του.

Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Γιώργος Μαγιάκης, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση, σε συνέχεια και της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων για τη σύνθεση της νέας διοίκησης.

Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Παύλος Σκούρας, παραμένει στη διοίκηση της επιχείρησης, συνεχίζοντας τη συμμετοχή του ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.