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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Νέος πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ο Γιώργος Μαγιάκης

Νέος πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας...

Αλλαγή στην προεδρία της δημοτικής επιχείρησης μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε αλλαγή στη διοίκηση της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης, το οποίο συνεδρίασε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τον νέο πρόεδρό του.

Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Γιώργος Μαγιάκης, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση, σε συνέχεια και της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων για τη σύνθεση της νέας διοίκησης.

Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Παύλος Σκούρας, παραμένει στη διοίκηση της επιχείρησης, συνεχίζοντας τη συμμετοχή του ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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#tags ΚΕΔΗΠ Γιώργος Μαγιάκης
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