Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική: Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Κανδήλι - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι το νοτιοανατολικό, το μοναδικό ενιαίο, προς το Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη . Η εξασθένηση των ανέμων έχει επιτρέψει τις ρίψεις νερού από αέρος, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο όρος Πατέρας και, ευνοούμενη από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της νύχτας, κατευθύνθηκε με μεγάλη ένταση μέσω της διάβασης του Κανδηλίου προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης και την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παρά τη σφοδρότητά της, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, ενώ ανέπαφα παρέμειναν το μετόχι της Μονής Αγίας Σκέπης και το φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του EΡTnews, η φωτιά σταμάτησε λίγα μέτρα πριν από τα πρώτα σπίτια του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου, όπου συνεχίζονται οι προληπτικές επιχειρήσεις από αέρος και εδάφους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Το ενεργό μέτωπο εντοπίζεται πλέον στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και στις πλαγιές του όρους Πατέρα, όπου επιχειρούν διαρκώς ελικόπτερα πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις σε μικρές εστίες και κορμούς που εξακολουθούν να καπνίζουν. Οι πυροσβέστες διευκρινίζουν ότι οι περισσότεροι καπνοί προέρχονται από υλικά που σιγοκαίνε και όχι από οργανωμένα ενεργά μέτωπα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων εστιών.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των Αρχών είναι να μην περάσει η πυρκαγιά από το όρος Πατέρας προς την πλευρά της Μάνδρας. Για τον λόγο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις επιχειρήσεις συγκράτησης του μετώπου, καθώς η απόσταση από τη Νέα Πέραμο είναι μικρή και τυχόν ενίσχυση των ανέμων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα προβλήματα. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες, μηχανήματα του Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες μέσα στις καμένες εκτάσεις. Παράλληλα, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις τόσο στις πλαγιές του όρους Πατέρα όσο και στα δυσπρόσιτα σημεία της κορυφογραμμής.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Οι καιρικές συνθήκες εμφανίζονται βελτιωμένες σε σχέση με τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που διευκολύνει τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η πιθανή ενίσχυση των ανέμων αργότερα μέσα στην ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Καλύτερη εικόνα σε Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι

Στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου η εικόνα εμφανίζεται προς το παρόν βελτιωμένη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το σημείο, οι κατοικίες δεν απειλούνται άμεσα, καθώς η φορά του ανέμου οδηγεί το πύρινο μέτωπο προς το Κρύο Πηγάδι και όχι προς τον οικισμό. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση της έντασης της φωτιάς.

Παρά τη σχετική ύφεση, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, επιχειρώντας να περιορίσουν το μεγάλο μέτωπο και να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες που εξακολουθούν να καίνε στις πλαγιές του βουνού. Η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων μεταβάλλονται διαρκώς, αλλάζοντας μέσα σε λίγα λεπτά τις συνθήκες στο πεδίο.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούν συντονισμένες παρεμβάσεις προκειμένου να «σπάσουν» την ενιαία πύρινη γραμμή, η οποία εξακολουθεί να κινείται προς το Κρύο Πηγάδι. Την ίδια ώρα, πυκνός καπνός καλύπτει την περιοχή, ενώ διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να κατακαίνε τη δασική έκταση.

Καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα και στο Κρύο Πηγάδι. Η ένταση της φωτιάς έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ η φορά των ανέμων οδηγεί πλέον τις φλόγες προς ήδη καμένες εκτάσεις, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας,προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα αναπτυχθούν στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.

Ειδικότερα σήμερα στις 11:00, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη, του συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.