Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μία από τις σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολίτευσης και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ζωής της χώρας.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί να τελεστεί στις 12:00, ενώ αναμένεται η παρουσία της πολιτειακής ηγεσίας, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών όλων των παρατάξεων, αυτοδιοικητικών και πλήθους πολιτών που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, υπηρετώντας επί δεκαετίες από κορυφαίες κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις. Κατά τη μακρά πολιτική του διαδρομή διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, ενώ η παρουσία του συνδέθηκε με σημαντικές πολιτικές εξελίξεις της χώρας.

Μετά την είδηση του θανάτου του, μηνύματα συλλυπητηρίων και ανακοινώσεις εξέδωσαν πολιτειακοί και πολιτικοί φορείς, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό με μακρά κοινοβουλευτική πορεία και σημαντική συμβολή στη δημόσια ζωή.