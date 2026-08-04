Κίνδυνος πυρκαγιάς: Βελτιωμένη η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα για την Τρίτη – Πού παραμένει υψηλή η επικινδυνότητα

Αισθητά καλύτερη είναι η εικόνα για τη Δυτική Ελλάδα όσον αφορά τον κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών την Τρίτη 4 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας κατατάσσονται στην Κατηγορία 2 (Μέση Επικινδυνότητα), γεγονός που δείχνει περαιτέρω αποκλιμάκωση του κινδύνου σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονταν σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη, καθώς η θερινή περίοδος, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) προβλέπεται για περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου, όπου οι πυροσβεστικές και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.