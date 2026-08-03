Θρήνος στην Αμαλιάδα - Νεκρός 32χρονος έπειτα από βουτιά σε παγωμένα νερά στον Όλυμπο

Ο άτυχος άνδρας είχε ταξιδέψει στην Πιερία μαζί με τρεις φίλους του, με σκοπό να περάσουν μία ημέρα κοντά στη φύση. Αφού συναντήθηκαν με δύο ακόμη φίλους τους από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την ανάβαση προς την περιοχή Κόκκινος Βράχος, σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Αμαλιάδα, μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός 32χρονου άνδρα, το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο.

Εκεί βρίσκεται ένας από τους πιο γνωστούς φυσικούς καταρράκτες του Ολύμπου, με τις εντυπωσιακές, αλλά ιδιαίτερα παγωμένες, φυσικές βάθρες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της παρέας στο σημείο, ο 32χρονος από την Αμαλιάδα αποφάσισε να βουτήξει στα νερά της βάθρας. Λίγες στιγμές αργότερα, η εκδρομή μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αμέσως μετά τη βουτιά ο άνδρας φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, πιθανότατα εξαιτίας του θερμικού σοκ από την επαφή με το παγωμένο νερό. Έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη βάθρα, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια.

Οι φίλοι του, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησαν αμέσως το 112, ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά 14 πυροσβέστες χρειάστηκε να περπατήσουν για περίπου δύο ώρες μέσα σε δύσβατη περιοχή, προκειμένου να προσεγγίσουν τον καταρράκτη και να ανασύρουν τον 32χρονο από το νερό.

Ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Αμαλιάδα, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη της εκδρομής.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατος προήλθε από ανακοπή καρδιάς, πνιγμό ή από συνδυασμό των δύο.

πηγή patrisnews.com